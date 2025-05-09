В ходе испытательного полёта гиперзвуковой самолёт Talon-A достиг скорости свыше пяти махов. Таким образом, у США впервые с 1960-х годов появился многоразовый гиперзвуковой летательный аппарат.

Летательный аппарат Talon-A компании Stratolaunch в ходе испытаний развил скорость более 5 Махов. Это около 6200 км/ч, то есть беспилотник достиг гиперзвуковой скорости. Испытательный полет футуристического беспилотника, судя по всему, прошел успешно. После полета Talon-A смог самостоятельно приземлиться на взлетно-посадочную полосу.

Фото: Stratolaunch

Stratolaunch 8 мая опубликовала видео полета беспилотника. Среди прочего можно увидеть, как Talon-A сбрасывается с самолета Roc и как зажигается его двигатель.

Фото: Stratolaunch

В ролике также можно увидеть посадку беспилотника.



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Длина Talon-A составляет 8,5 метра, а размах крыльев — не более 3,4 метра. Чтобы поднять его в воздух, летательный аппарат устанавливают на двухфюзеляжный самолет Roc и отпускают на высоте около 7000 метров. Затем Talon-A включает двигатель и разгоняется до скорости, в несколько раз превышающей скорость звука.



Во время гиперзвукового полета дрону приходится выдерживать не только экстремальные нагрузки, но и высокие температуры. Пока Talon-A проникает сквозь атмосферу Земли, трение о воздух создает температуру более 1100 градусов по Цельсию.

Фото: Stratolaunch

Выполнив несколько маневров, беспилотник приземлился на базе космических войск Ванденберг в Калифорнии на бетонной взлетно-посадочной полосе, изначально предназначенной для посадки космических челноков.

Фото: Stratolaunch

Точные подробности испытательного полета, состоявшегося в марте, ни Stratolaunch, ни Пентагон не разглашают. Ранее появилась некоторая информация о разработке Talon-A.



