Летательный аппарат Talon-A компании Stratolaunch в ходе испытаний развил скорость более 5 Махов. Это около 6200 км/ч, то есть беспилотник достиг гиперзвуковой скорости. Испытательный полет футуристического беспилотника, судя по всему, прошел успешно. После полета Talon-A смог самостоятельно приземлиться на взлетно-посадочную полосу.
Stratolaunch 8 мая опубликовала видео полета беспилотника. Среди прочего можно увидеть, как Talon-A сбрасывается с самолета Roc и как зажигается его двигатель.
В ролике также можно увидеть посадку беспилотника.
Длина Talon-A составляет 8,5 метра, а размах крыльев — не более 3,4 метра. Чтобы поднять его в воздух, летательный аппарат устанавливают на двухфюзеляжный самолет Roc и отпускают на высоте около 7000 метров. Затем Talon-A включает двигатель и разгоняется до скорости, в несколько раз превышающей скорость звука.
Во время гиперзвукового полета дрону приходится выдерживать не только экстремальные нагрузки, но и высокие температуры. Пока Talon-A проникает сквозь атмосферу Земли, трение о воздух создает температуру более 1100 градусов по Цельсию.
Выполнив несколько маневров, беспилотник приземлился на базе космических войск Ванденберг в Калифорнии на бетонной взлетно-посадочной полосе, изначально предназначенной для посадки космических челноков.
Точные подробности испытательного полета, состоявшегося в марте, ни Stratolaunch, ни Пентагон не разглашают. Ранее появилась некоторая информация о разработке Talon-A.
Летательный аппарат Talon-A компании Stratolaunch в ходе испытаний развил скорость более 5 Махов. Это около 6200 км/ч, то есть беспилотник достиг гиперзвуковой скорости. Испытательный полет футуристического беспилотника, судя по всему, прошел успешно. После полета Talon-A смог самостоятельно приземлиться на взлетно-посадочную полосу.