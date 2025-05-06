Таким образом, у США впервые с 1960-х годов появился многоразовый гиперзвуковой летательный аппарат.

Самолет Talon-A компании Stratolaunch достиг нового рубежа. В ходе испытательного полета ему удалось развить скорость более 5 Махов, а затем снова приземлиться. Talon-A — первый многоразовый гиперзвуковой летательный аппарат США после X-15 конца 1960-х годов.

Фото: Stratolaunch Гиперзвуковой аппарат был запущен с помощью самого большого в мире самолета Roc (он же Stratolaunch Model 351) и сброшен над Тихим океаном. Talon-A включил двигатель, разогнался до скорости более 5 Махов, что составляет примерно 6200 км/ч, и, наконец, приземлился на базе космических войск Ванденберг в Калифорнии.

Фото: Stratolaunch Испытательный полет состоялся еще в марте. Ни Stratolaunch, ни Пентагон не разглашают никаких подробностей. Разработка Talon-A осуществляется в сотрудничестве между американской компанией и Министерством обороны США.

Футуристический самолет призван стать многоразовой гиперзвуковой платформой, с помощью которой можно будет проводить соответствующие эксперименты. Например, полеты могут проводиться для испытания компонентов гиперзвуковых ракет или самолетов.

Фото: Stratolaunch

Фото: Stratolaunch Первый испытательный полет, в ходе которого Talon-A запустил свой двигатель, состоялся в марте 2024 года. Видеозаписи испытательного полета в марте 2025 года пока нет.