Исследователи из НАСА и японского Университета Тохо использовали суперкомпьютеры, чтобы вычислить, когда жизнь на Земле прекратится. Но удивительны не сроки, а причина вымирания всего живого.

Через несколько миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта и поглотит по крайней мере две близлежащие планеты — Меркурий и Венеру. Земля может быть вытеснена на более далекую орбиту или даже поглощена Солнцем.

Солнце уничтожает жизнь на ЗемлеОднако жизнь на Земле — в том виде, в котором ее знают сейчас — вероятно, исчезнет гораздо раньше. Исследователи из НАСА и Университета Тохо в Токио рассчитали точную дату вероятного вымирания всего живого.

По данным BGR, через миллиард лет (а точнее через 1 000 002 021 год) даже самые выносливые организмы больше не смогут жить на Земле. Причиной вымирания станет Солнце, которое нагреет планету до такой степени, что атмосфера исчезнет, а вода испарится.

Однако прежде чем это произойдет, состав атмосферы Земли изменится из-за глобального потепления и излучения Солнца. Содержание кислорода в атмосфере будет постепенно снижаться, как показывают расчеты суперкомпьютера. А вот содержание метана, вероятно, значительно увеличится.

«Атмосфера вернется в состояние, подобное тому, которое было до так называемой великой кислородной катастрофы около 2,4 миллиарда лет назад», — пояснил геобиолог Кристофер Рейнхард, принимавший участие в исследовании.

Во время этого события концентрация кислорода в атмосфере увеличилась. Только тогда стала возможной жизнь в том виде, в котором ее знают сейчас.

В частности, все более жаркое солнце обеспечит расщепление большего количества углекислого газа. Это может оказать негативное воздействие на растения, которым для выработки кислорода посредством фотосинтеза необходим углекислый газ. Это может привести к резкому снижению содержания кислорода в атмосфере.

Данный процесс мог бы произойти даже сравнительно быстро – в течение нескольких тысяч лет. Это еще одно напоминание о том, что Земля не всегда будет пригодной для жизни планетой. Поэтому важно подготовиться соответствующим образом. Можно было бы создать закрытые экосистемы, в которых жизнь была бы возможна. По словам исследователей, поиск других пригодных для жизни планет также является способом сохранить жизнь, возникшую на Земле.