В первом квартале 2025 года Tesla столкнулась с резким падением продаж электромобилей, особенно в Европе. Эта тенденция сохранилась и в апреле: падение продаж было особенно сильным в Швеции.

За первый квартал 2025 года Tesla сообщила о падении мировых продаж своих электромобилей на 13 процентов по сравнению с тем же кварталом предыдущего года. Спад был особенно резким в Европе, где Tesla зафиксировала падение на 37 процентов.

Конкуренция со стороны Китая замедляет продажи Tesla

По данным, опубликованным агентством Reuters и других СМИ, эта негативная тенденция продолжилась в апреле. Особенно выделялся шведский рынок, где Tesla продала почти на 81 процент меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года, и это самый низкий показатель с октября 2022 года.

На других европейских рынках дела обстояли не намного лучше. В Нидерландах продажи Tesla упали почти на 74 процента, в Дании — на 67 процентов, а во Франции — почти на 60 процентов. В Португалии зафиксировано падение продаж на 33 процента.

А вот в Норвегии продажи выросли на 11,8 процента. Агентство Reuters не предоставило никаких данных по Германии. Однако Handelsblatt сообщает о падении продаж на 46 процентов.

И это несмотря на то, что продажи электромобилей в Германии за тот же период выросли более чем вдвое. По данным Федерального управления автотранспорта, в этой стране почти каждый пятый проданный новый автомобиль — это электромобиль.

Причин снижения продаж Tesla несколько. С одной стороны, аналитики предполагают, что растущая конкуренция со стороны Китая создает проблемы для Tesla в Европе. Сообщается, что в марте продажи BYD увеличились более чем втрое.

В любом случае, как цитирует издание The Standard Энди Лейланда, соучредителя компании SC Insights, специализирующейся на цепочках поставок, Tesla во многом проиграла в технологическом прогрессе по сравнению со своими конкурентами с ее нынешним ассортиментом продукции.

Кроме того, политическая ориентация Илона Маска и его роль в администрации Трампа, вероятно, оказали негативное влияние на продажи, особенно в Европе и Калифорнии. В настоящее время многие клиенты отказываются от этого бренда.

Однако ближе к лету станет ясно, в какой степени нежелание покупать связано с ожиданием анонсированной новой версии Model Y. Новые автомобили, которые уже доступны для заказа, планируется поставить покупателям в июне.