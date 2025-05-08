Таким образом США потеряли второй истребитель в море за неделю: в этот раз F/A-18 Super Hornet потерпел крушение в Красном море после неудачного маневра при посадке.

На прошлой неделе самолет F/A-18E Super Hornet упал в море с авианосца USS Harry S. Truman; точная причина инцидента все еще выясняется. Теперь ВМС США потеряли второй идентичный самолет.

F/A-18 Super Hornet стоит 60 миллионов долларов. Фото: ВМС США

По данным CNN, истребитель упал в море и затонул после неудачной посадки. Посадка самолёта в принципе считается сложным процессом, а в случае с авианосцем ситуация дополнительно усложняется малыми размерами палубы и тем, что эта палуба движется и раскачивается.

По данным портала TWZ, при подлёте к авианосцу возникла проблема с специальными тормозными крюками. Пилот и офицер по системам вооружения успели катапультироваться с помощью катапультного кресла и были спасены вертолетом. Они получили легкие ранения.

После двух инцидентов экономический ущерб оценивается в сотни миллионов: стоимость истребителя этой серии составляет более 60 миллионов долларов.

Авианосец USS Harry S. Truman участвует в боевых действиях в Красном море против повстанцев-хуситов в Йемене. После начала военного наступления Израиля в секторе Газа он неоднократно атаковал грузовые суда, направлявшиеся в Суэцкий канал — один из важнейших в экономическом отношении водных путей мира.

Во вторник, 6 мая, президент Дональд Трамп говорил о соглашении о прекращении огня с хуситами. Они договорились больше не прерывать важные судоходные пути, поэтому США прекратили бомбардировки. По данным агентства Reuters, с 15 марта американские военные атаковали более 1000 целей в Йемене в рамках операции «Rough Rider».