Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Китайские производители смартфонов рассматривают возможность перехода на ОС без сервисов Google
Китайские компании хотят быть хорошо подготовленными на случай дальнейшего обострения торговой войны и повторного запрета Android (как было 6 лет назад с Huawei).

Почти 6 лет назад правительство США при Дональде Трампе ввело торговое эмбарго против Huawei, в результате чего сервисы Google перестали распространяться на мобильные телефоны китайской компании. Это решение серьезно подорвало позиции гиганта рынка мобильных телефонов.

Чтобы не допустить повторения трагической истории Huawei, китайские производители смартфонов, как сообщается, хотят быть готовыми ко всем неожиданностям, поскольку никто не знает, какие сюрпризы еще припас Дональд Трамп в торговой войне между США и Китаем.

Китайские производители мобильных телефонов хотят иметь готовый ответ на случай, если им тоже запретят использовать Android. Поэтому им следует учитывать возможность того, что в будущем им также придется обходиться без сервисов Google.

Несколько СМИ сообщают, что Xiaomi, Huawei и бренды BBK Group, в которую входят Oppo, Vivo и OnePlus, работают над заменой сервисов Google в своих версиях Android.

Несмотря на то, что в настоящее время нет конкретных доказательств того, что сценарий Huawei может повториться во время второго срока Дональда Трампа, китайские производители смартфонов не хотят быть застигнутыми врасплох.

По некоторым слухам, Xiaomi, среди прочих, хочет отделить свою будущую операционную систему от экосистемы Google. Однако маловероятно, что третий по величине производитель мобильных телефонов в мире добровольно откажется от сервисов Google.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#китай #google #android #телефоны #сервис
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Искусственный интеллект Илона Маска считает, что покупка видеокарты с 8 ГБ памяти нерациональна
34
В Москве одобрен проект строительства ультравысоких небоскребов
23
В Санкт-Петербурге построят небоскреб который станет вторым по высоте в мире
8
Представлен горный электровелосипед Nicolai S18 Swift с ABS и электродвигателем мощностью 750 Вт
1
Apple намеренно скрывала детали о возможностях собственного модема C1
2
В Сибири планируют создать новую железнодорожную магистраль
2
Трамп готов продлить отсрочку на запрет TikTok в США в третий раз после 19 июня
+
Поступил в продажу портативный монитор K16G Pro с 16-дюймовой IPS-панелью и частотой 144 Гц
+
Новый бизнес-джет Gulfstream G800 способен пролететь рекордные 15 186 км без посадки
6
Мод Atom’s Retribution 2 для Fallout 4 добавляет в игру более 27 часов геймплея
+
Casio выпустила лимитированные G-Shock в сотрудничестве с Tamio Okuda по цене $243
2
Российская кинологическая федерация: Собаки не считают хозяев вожаками
3
Миасский автомобильный завод объявил о начале полноценных испытаний обновленного «Урал-С35510»
+
Наушники Sony WH-1000XM6 вернут складную конструкцию и могут подорожать в Европе
+
Представлен электровелосипед Rad Power Bikes с запасом хода до 201 км
+
Сколько будет давать за 1 доллар летом 2025 года, и при каких условиях рубль снова может подорожать
6
My Esel представила электровелосипед M-Cross с деревянной рамой и съёмным аккумулятором 630 Вт·ч
1
OnePlus Nord 5 появился в базе сертификации TUV Rheinland с аккумулятором емкостью 6500 мАч+
+
Вышла версия 25.05 Grasping Fortune модификации Tamriel Rebuilt для The Elder Scrolls III: Morrowind
+
Microsoft рассказала о возросшей скорости выполнения задач ПК с Windows 11 по сравнению с Windows 10
3

Популярные статьи

Чемоданы или репутация — как честные блогеры отбеливают имидж «Мира танков»
38
Сказ о вынужденном апгрейде на платформу Intel с сокетом 1700, ч.1
38
6 оптимальных и недорогих связок процессора и материнской платы для народных игровых ПК в 2025 году
7
Итоги гоночного уик-энда 3-4 мая
+
Гигантский китайский корабль «Ляован-1» готовится следить за спутниками США
+
Самолёт, летящий быстрее ракет - как МиГ-25 стал символом советской инженерной мощи
16
Почему сегодня видеокарты AMD выгоднее NVIDIA, и есть ли смысл покупать Radeon RX 9070 XT
10
«Полёт-1» - как создавали первый в мире боевой искусственный спутник Земли
+
Почему Linux это боль для игроков в компьютерные игры
19
Как я потратил полторы тысячи рублей, пытаясь починить пустяковую неисправность нового смесителя
21

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
16:29
Очень интересная выборка. Только вот в чём проблема: https://vk.com/wall-89371034_43920
Картофель в РФ вырос в цене в 2,8 раза, а доля импортного корнеплода в рознице увеличилась до 40%
Vorvort
16:28
На Авито в конце апреля можно было заказать 9070 XT за 60К. Срок поставки - 3-4 недели, гарантия год. Вся зелень в таких условиях сразу отлетает.
Почему сегодня видеокарты AMD выгоднее NVIDIA, и есть ли смысл покупать Radeon RX 9070 XT
Дмитрий Стенькин
16:28
У ватников опять: "не так все поняли" "вырвали из контекста" и тд и тп.
В первом полугодии 2024 года средний доход школьных педагогов в России составил 71,4 тысячи рублей
Дмитрий Стенькин
16:26
Поправочка, невыгодное для Орбана, ибо дотационное бабло пойдет вместо Венгрии в Украину.
Премьер Венгрии считает возможное вступление Украины в ЕС невыгодным для Европы
Дмитрий Стенькин
16:25
Ссылка на российский сайт: https://74.ru/text/economics/2025/04/19/75358112/?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=74
Картофель в РФ вырос в цене в 2,8 раза, а доля импортного корнеплода в рознице увеличилась до 40%
Мятный Леденец
16:25
Думаю нет конспирологии в этом скрине из твоей биографии. Там всё просто, тебя заманили, отодрали, заставили. Ты ведь этого не хочешь, тебя заставляют?
Путин: возвращение зарубежных компаний требует учета интересов российских инвесторов
VRoman
16:24
Нет. Если ток не идёт, то греться ничего не будет. Генератор машины вращаясь на полную катушку с возможностью генерировать более киловатта не перегревается если вы ничего в машине на столько не включа...
Как и почему Испания погружалась во тьму - первые выводы
Дмитрий Стенькин
16:23
По последним данным, в российской рознице не менее 40% картошки – иностранные. Корнеплод в основном заводят из Египта, Пакистана и КНР.
Картофель в РФ вырос в цене в 2,8 раза, а доля импортного корнеплода в рознице увеличилась до 40%
Мятный Леденец
16:23
Он тупой, может одно и то же долбить губами годами одно и то же.
Путин: возвращение зарубежных компаний требует учета интересов российских инвесторов
Дмитрий Стенькин
16:23
Ты бы внимательно смотрел на источник Украина.ру, сразу видно украинский ресурс 😂
Картофель в РФ вырос в цене в 2,8 раза, а доля импортного корнеплода в рознице увеличилась до 40%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем