Китайские компании хотят быть хорошо подготовленными на случай дальнейшего обострения торговой войны и повторного запрета Android (как было 6 лет назад с Huawei).

Почти 6 лет назад правительство США при Дональде Трампе ввело торговое эмбарго против Huawei, в результате чего сервисы Google перестали распространяться на мобильные телефоны китайской компании. Это решение серьезно подорвало позиции гиганта рынка мобильных телефонов.



Чтобы не допустить повторения трагической истории Huawei, китайские производители смартфонов, как сообщается, хотят быть готовыми ко всем неожиданностям, поскольку никто не знает, какие сюрпризы еще припас Дональд Трамп в торговой войне между США и Китаем.

Китайские производители мобильных телефонов хотят иметь готовый ответ на случай, если им тоже запретят использовать Android. Поэтому им следует учитывать возможность того, что в будущем им также придется обходиться без сервисов Google.

Несколько СМИ сообщают, что Xiaomi, Huawei и бренды BBK Group, в которую входят Oppo, Vivo и OnePlus, работают над заменой сервисов Google в своих версиях Android.

Несмотря на то, что в настоящее время нет конкретных доказательств того, что сценарий Huawei может повториться во время второго срока Дональда Трампа, китайские производители смартфонов не хотят быть застигнутыми врасплох.

По некоторым слухам, Xiaomi, среди прочих, хочет отделить свою будущую операционную систему от экосистемы Google. Однако маловероятно, что третий по величине производитель мобильных телефонов в мире добровольно откажется от сервисов Google.