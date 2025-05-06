Ранее сообщалось, что в Microsoft 30% кода пишет ИИ.

Генеральный директор Meta* (признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России) Марк Цукерберг объявил о революционной разработке в индустрии программного обеспечения. В течение следующих 12–18 месяцев компания планирует, что большую часть разработки программного обеспечения будет выполнять искусственный интеллект. Цукерберг сделал это заявление во время интервью с американским подкастером Дваркешем Пателем.







По словам генерального директора корпорации, разработка специальных ИИ-агентов для собственных языковых моделей компании Llama уже ведется. Эти системы должны самостоятельно создавать и тестировать программный код.





«ИИ будет создавать более качественный код, чем среднестатистический, очень хороший разработчик в нашей команде», — прогнозирует Цукерберг.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла на первом мероприятии для разработчиков ИИ LlamaCon подтвердил тенденцию к развитию разработок на основе искусственного интеллекта. Его компания уже генерирует 20–30 процентов своего кода при помощи искусственного интеллекта.

Технология применяется как при разработке новых программ, так и при доработке существующих кодовых баз. Системы ИИ постепенно эволюционируют от простых инструментов автодополнения кода до комплексных помощников по разработке. В будущем ИИ-инструменты должны иметь возможность самостоятельно выявлять ошибки, проводить тесты и внедрять улучшения. Ожидаемые достижения в области искусственного интеллекта знаменуют собой поворотный момент в разработке программного обеспечения, долгосрочные последствия которого, в том числе на рынке труда, еще предстоит увидеть.



*Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России