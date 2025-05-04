Человекоподобные роботы (так называемые роботы-гуманоиды) уже используются в дочерней компании BMW в США, а другие автопроизводители реализуют аналогичные проекты. Как сообщает Interesting Engineering, теперь Hyundai также хочет использовать на своих заводах робота Atlas от Boston Dynamics.
В частности, Atlas будет использоваться на заводе Metaplant America в американском штате Джорджия. По данным отчета Nikkei Asia, около 40 процентов задач, которые в настоящее время выполняют люди, будут автоматизированы.
Робот призван взять на себя задачи, которые ранее выполнялись людьми, например, переноску тяжелых деталей транспортных средств или установку дверей в автомобилях.
Помимо Atlas на заводе Metaplant также используется робот-собака Spot. Так называемая робособака должна проводить различные инспекционные работы на территории фабрики. В целом Hyundai планирует автоматизировать как можно больше производственных процессов.
Подобные проекты уже реализуются Amazon: робот Digit от Agility Robotics призван помочь работникам выполнять повторяющиеся задачи. Компания Amazon начала тестирование человекоподобных роботов на своих складах и в центрах обработки заказов еще два года назад. Модель Digit компании Agility Robotics будет использоваться для поддержки сотрудников штаб-квартиры Amazon в Сиэтле.
Digit может передвигаться на двух ногах и переносить предметы. Помимо Digit, Amazon также использует роботов Sparrow (робот-манипулятор), Cardinal (для сортировки посылок на основе искусственного интеллекта), Proteus (полностью автономный мобильный робот) и, с недавних пор, Sequoia.
Что касается Hyundai, то сотрудничество с Boston Dynamics существует уже давно. Автопроизводитель ранее закупил у компании десятки тысяч роботов. Скоро роботы будут работать на всех заводах Hyundai. Поскольку рынок США особенно важен для южнокорейской компании, Hyundai в первую очередь запускает там свои проекты по автоматизации производства.
В общей сложности Hyundai планирует инвестировать в соответствующую инфраструктуру в США около 21 млрд долларов, из которых 6 млрд долларов пойдут только на автоматизацию.