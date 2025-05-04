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kosmos_news
Hyundai планирует использовать человекоподобных роботов Atlas от Boston Dynamics на заводе
Ожидается, что роботы возьмут на себя более 40 процентов задач, выполняемых людьми.

Человекоподобные роботы (так называемые роботы-гуманоиды) уже используются в дочерней компании BMW в США, а другие автопроизводители реализуют аналогичные проекты. Как сообщает Interesting Engineering, теперь Hyundai также хочет использовать на своих заводах робота Atlas от Boston Dynamics.
Робот будет переносить детали автомобилей на заводе Hyundai. Фото: Boston Dynamics 
В частности, Atlas будет использоваться на заводе Metaplant America в американском штате Джорджия. По данным отчета Nikkei Asia, около 40 процентов задач, которые в настоящее время выполняют люди, будут автоматизированы.

Робот призван взять на себя задачи, которые ранее выполнялись людьми, например, переноску тяжелых деталей транспортных средств или установку дверей в автомобилях.

Помимо Atlas на заводе Metaplant также используется робот-собака Spot. Так называемая робособака должна проводить различные инспекционные работы на территории фабрики. В целом Hyundai планирует автоматизировать как можно больше производственных процессов.

Подобные проекты уже реализуются Amazon: робот Digit от Agility Robotics призван помочь работникам выполнять повторяющиеся задачи. Компания Amazon начала тестирование человекоподобных роботов на своих складах и в центрах обработки заказов еще два года назад. Модель Digit компании Agility Robotics будет использоваться для поддержки сотрудников штаб-квартиры Amazon в Сиэтле.
Фото: Amazon
Digit может передвигаться на двух ногах и переносить предметы. Помимо Digit, Amazon также использует роботов Sparrow (робот-манипулятор), Cardinal (для сортировки посылок на основе искусственного интеллекта), Proteus (полностью автономный мобильный робот) и, с недавних пор, Sequoia. 

Что касается Hyundai, то сотрудничество с Boston Dynamics существует уже давно. Автопроизводитель ранее закупил у компании десятки тысяч роботов. Скоро роботы будут работать на всех заводах Hyundai. Поскольку рынок США особенно важен для южнокорейской компании, Hyundai в первую очередь запускает там свои проекты по автоматизации производства.

В общей сложности Hyundai планирует инвестировать в соответствующую инфраструктуру в США около 21 млрд долларов, из которых 6 млрд долларов пойдут только на автоматизацию.



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#технологии #робототехника #hyundai #человекоподобные роботы #гуманоиды
Источник: interestingengineering.com
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