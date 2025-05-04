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kosmos_news
Airbus активно изучает рынок Латинской Америки для продажи своего транспортного самолета A400M Atlas
В качестве потенциальных заказчиков A400M производитель назвал Мексику, Чили, «которые могли бы эксплуатировать его в Антарктиде», Колумбию и Бразилию.

В 2010 году семь стран, участвующих в европейской программе создания транспортного самолета A400M (Франция, Великобритания, Германия, Испания, Бельгия, Люксембург и Турция), предоставили Airbus финансы в размере 3,5 млрд евро.


В то время Airbus оценивал экспортный потенциал A400M примерно в 400 самолетов. Некоторым аналитикам эта оценка показалась весьма оптимистичной. И на данный момент факты доказали их правоту, учитывая, что подписано всего два контракта: один с Казахстаном (2 экземпляра), другой с Индонезией (6 единиц).

Из-за отсутствия контрактов и из-за того, что по крайней мере два заказчика рассматривают возможность сокращения количества изначально заказанных самолетов (Франция и Испания), Airbus может быть вынужден закрыть производственную линию A400M в 2028 или в 2029 году. Отсюда и усилия компании по поиску новых рынков, особенно на Ближнем Востоке (Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия) и в Европе (Польша).

В последние месяцы несколько европейских стран предпочли приобрести C-390 Millenium у бразильского производителя Embraer для замены своих C-130 Hercules. Они даже не рассматривали вариант с покупкой A400M. Эти два самолета не относятся к одной категории, и, вероятно, самолет Airbus слишком велик для некоторых военно-воздушных сил.

Однако именно в Латинской Америке Airbus надеется получить новые заказы на A400M. На недавно прошедшей в Мексике аэрокосмической выставке FAMEX 2025 Airbus активно рекламировал свои транспортные самолеты.

В интервью бразильскому специализированному сайту AEROIN Артуро Баррейра, глава Airbus по странам Латинской Америки и Карибского бассейна, рассказал, что особое внимание уделяется четырем странам Южной Америки.

«Наш интерес, очевидно, прикован к странам, которые имеют экономический потенциал для поддержки этого типа самолетов и выполнения миссий за пределами своих границ», — сказал Баррера.

В качестве потенциальных заказчиков A400M он назвал Мексику, Чили, «которые могли бы эксплуатировать его в Антарктиде», Колумбию и Бразилию.

«Я думаю, что A400M не является прямым конкурентом Embraer C-390. Они не в одной категории. Почему бы не предположить, что однажды A400M будет представлен в Бразилии?», — сказал менеджер Airbus.

Более того, как отмечает AEROIN, четыре самолета A400M могут заменить шесть самолетов C-130 Hercules при аналогичных эксплуатационных расходах в зависимости от профиля выполняемых задач.

Между тем, самолет A400M привлекает наибольший интерес со стороны Военно-воздушных сил Мексики, которые хотят заменить свои пять самолетов C-130E/K Hercules, а также один L-100. Рассматриваются еще два варианта: C-130J и C-390 Millennium.

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#авиация #airbus #латинская америка #транспортный самолет #a400m atlas
Источник: aeroin.net
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