Воздушно-десантные войска США выразили некоторую обеспокоенность по поводу характеристик новой машины огневой поддержки M10 Booker.

После испытаний у воздушно-десантных войск США не возникло чисто технических проблем с легким танком/машиной огневой поддержки M10 Booker. В целом танк считается хорошо спроектированным. Однако возникли сомнения относительно тактико-технических характеристик техники.





Наибольшие сомнения связаны с весом танка. В базовой конфигурации M10 весит 38,1 тонны, поэтому машина считается относительно легкой. Командиры 101-й воздушно-десантной дивизии сомневаются, что вес техники действительно такой, поскольку 8 из 11 мостов в Форт-Кэмпбелле были повреждены под тяжестью танков после испытаний.

Дополнительные сомнения возникают относительно возможности транспортировки M10 Booker по воздуху. На довольно раннем этапе от варианта десантирования машины на парашюте отказались. Действующие правила безопасности ВВС США подразумевают, что на транспортном самолете C-17A можно перевозить только один М10, а не два, как планировалось изначально.

Легкий танк M10 Booker проходит испытания на полигоне Юма. Фото: Армия США

Однако машина была спроектирована в соответствии с требованиями армии США. M10, разработанный компанией General Dynamics Land Systems, считался более совершенной конструкцией, чем XM1302, разработанный BAE Systems. Учитывались живучесть на поле боя, эргономика и общие характеристики.

Поэтому возникает вопрос, оправданы ли сомнения, высказанные офицерами 101-й воздушно-десантной дивизии, учитывая, что машина была спроектирована в соответствии с требованиями.

В качестве альтернативы данному танку армия США рассматривает следующие варианты:

Закупка двух различных конструкций одновременно: М10 для стандартных бригад легкой пехоты и М1302 для воздушно-десантных бригад и дивизий.

Покупка более легкого M1302 (он имеет меньшую живучесть и худшую эргономику).

Кроме того, есть еще одна проблема. Речь идет о переходе из одной крайности в другую, т.е. чрезмерном стремлении снизить вес техники. Конечно, малый вес имеет свои преимущества, но стоит помнить, что более легкая машина менее бронирована и, следовательно, имеет меньшую живучесть на поле боя.

M10 оснащен башенной системой, созданной на основе той, что используется в танке M1A2SEPv3; это упрощает обучение и логистику. Фото: Армия США

С другой стороны, в армии США есть мнение о том, что легкие танки или машины огневой поддержки не нужны, поскольку ведется работа над основным боевым танком следующего поколения — M1A3. Машина будет примерно на 9–10 тонн легче нынешнего поколения танков М1. Таким образом, его вес составит около 56–57 тонн. То есть можно будет закупить большее количество новых танков не только для бронетанковых/механизированных дивизий, но и для легких пехотных бригад и дивизий.

Прототип XM1302 от BAE Systems

Макет одного из концептов танка следующего поколения, вероятно, объединяющегося с программой основного боевого танка следующего поколения M1E3/M1A3

Можно сказать, что это будет означать возврат к концепции отдельных танковых батальонов времен Второй мировой войны. В этот период танковые дивизии имели собственные танковые бригады, полки и батальоны, а пехотные дивизии поддерживались танковыми батальонами. Время покажет, какое решение в конечном итоге выберет армия США.



