Резкий рост затрат на электроэнергию и оборудование привел к тому, что майнинг биткоинов в настоящее время едва ли является прибыльным даже для крупных майнинговых ферм.

Цена биткоина снова стабилизировалась после обвала в первом квартале 2025 года. 1 мая за 1 BTC дают уже $96 000 — впервые с февраля. Однако для многих людей, желающих заработать на майнинге биткоинов, ситуация в последнее время стала сложнее.







По данным Coinshares, стоимость майнинга биткоинов в последнее время резко выросла. Даже для крупных майнинговых ферм бизнес становится все менее прибыльным. В то время как осенью 2024 года крупным компаниям приходилось тратить $56 000 для добычи одного биткоина, в настоящее время средняя стоимость добычи 1 BTC составляет $82 000.

Цена биткоина снова выросла до $96 000 1 мая (в марте-апреле за 1 BTC давали примерно $75 000), поэтому майнинговые фермы могут извлечь из этого роста выгоду, по крайней мере с технической точки зрения. Однако для небольших майнинговых компаний или индивидуальных пользователей в США стоимость добычи одного биткоина уже составляет $137 000, как пишет Gizmodo. В Германии придется потратить около $200 000 для добычи одного биткоина — это, очевидно, убыточный бизнес, учитывая текущий курс криптовалюты.

Импортные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, создали для компаний, занимающихся майнингом биткоинов, огромные логистические проблемы. Компании пытались импортировать оборудование для майнинга в США до вступления пошлин в силу, чтобы сэкономить средства.

Многие компании, занимающиеся майнингом биткоинов, в том числе многочисленные американские фирмы, полагаются на китайских производителей, таких как лидер рынка Bitmain Technologies. Хотя компания базируется в Пекине, она поставляет большое количество оборудования по всей Юго-Восточной Азии и, среди прочего, управляет производственным предприятием на индонезийском острове Батам, который является частью зоны свободной торговли в регионе.

По данным Hashrate Index, на США уже приходится значительная доля мирового хешрейта, оцениваемая в 36 процентов. Для наблюдателей рынка это также хороший знак, поскольку он подчеркивает растущую стабильность и безопасность сети биткоина. Чем выше хешрейт и сложность майнинга, тем ниже вероятность так называемой атаки 51%. С помощью такой атаки организация может, например, отменить транзакции в сети биткоина.

Однако рекордные значения хешрейта также указывают на то, что для успешной добычи цифровых монет необходимо затратить значительно больше энергии и вычислительной мощности. Помимо последствий халвинга биткоина в мае 2024 года, свою роль также играют сохраняющаяся высокая инфляция и возросшие затраты на электроэнергию и оборудование.

Этому также способствовал одновременный взрывной рост спроса на аналогичные ресурсы из-за ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. Это побудило многие компании, занимающиеся майнингом биткоинов, сосредоточиться на индустрии ИИ.

Корректировка сложности майнинга, заложенная в протоколе блокчейна биткоина, а также продолжающееся технологическое развитие и возможное снижение стоимости электроэнергии должны гарантировать, что майнинг биткоина останется достаточно привлекательным для крупных ферм. Однако более мелкие поставщики и отдельные майнеры будут окончательно вытеснены с рынка.



