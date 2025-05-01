В беседе с Марком Цукербергом генеральный директор Microsoft Сатья Наделла объяснил, что в настоящее время ИИ пишет от 20 до 30 процентов кода в компании-разработчике программного обеспечения.

В начале апреля 2025 года технический директор Microsoft Кевин Скотт в интервью подкасту 20VC предсказал, что к 2030 году около 95 процентов кода в мире будет написано ИИ. Для программистов это означает, что в будущем для соответствующих задач понадобится лишь один из десяти ныне работающих специалистов.



Данные от Microsoft показывают, насколько далеко продвинулся ИИ. Как заявил генеральный директор компании Сатья Наделла, от 20 до 30 процентов кода Microsoft написано с помощью ИИ.

Как Наделла пояснил в беседе со своим коллегой Марком Цукербергом, качество кода, написанного ИИ, сильно различается в зависимости от того, какой язык программирования используется. Например, ИИ проще работать с Python, чем с C++.

Ранее аналогичные цифры представил и конкурент Microsoft — Google. Как сообщил аналитикам и журналистам генеральный директор Сундар Пичаи, публикуя квартальные данные в конце апреля, более 30 процентов кода Google уже написано с помощью ИИ.

Однако неизвестно, как Microsoft и Google определяют, что именно они считают кодом, написанным с помощью ИИ, а что нет. В связи с этим следует отнестись к этой информации с долей скептицизма, пишет ресурс Techcrunch.

Обе технологические компании в настоящее время пытаются сделать свои инструменты искусственного интеллекта, такие как Copilot и Gemini, привлекательными для организаций и частных пользователей.

Пичаи объяснил, что генеративный ИИ используется во всех сферах деятельности Google. Все 15 продуктов компании, которыми пользуются не менее полумиллиарда человек, теперь используют инструменты искусственного интеллекта на базе Gemini.