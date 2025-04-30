Это может свидетельствовать об укреплении нарратива о защитном активе среди инвесторов, отметили исследователи The Block.

В начале февраля биткоин стоил около $102 000, а унция золота торговалась в районе $2800. В конце месяца BTC подешевел до $84 000 (минус 17%), тогда как золото выросло в цене на $50 (плюс 2%). То есть резко снизилась корреляция между биткоином и благородным металлом. Однако в апреле все изменилось: вновь появилась корреляция. Считается, что это произошло из-за введения так называемых «освободительных пошлин» администрацией Трампа. Это решение способствует росту макроэкономической неопределенности и снижению индекса доллара.

Графики цен биткоина и золота. Данные: Bitcoin CounterFlow.

Термин «цифровое золото» по отношению к биткоину уже зарекомендовал себя в криптосообществе. Вопрос о том, действительно ли биткоин может представлять собой альтернативу золоту, остается спорным. В то время как соучредитель Apple Стив Возняк называет биткоин «чистым золотом», Питер Шифф критикует криптовалюту во всех отношениях и считает золото безопасным убежищем. С другой стороны, автор бестселлеров Роберт Кийосаки полагается на оба актива.





Сравнение двух активов в основном связано с тем, что биткоин имеет ограниченную эмиссию в 21 миллион. Золото также ограничено, но веками считалось «безопасным» активом.

Корреляция биткоин-золото сейчас резко возросла. В целом 30-дневный коэффициент корреляции Пирсона между биткоином и золотом достиг показателя 0,54. В феврале коэффициент за три недели обвалился с 0,73 до -0,67. При этом в настоящее время корреляция биткоина с S&P 500 и Nasdaq снизилась.

По словам аналитиков, этот факт указывает на то, что все больше и больше людей будут рассматривать биткоин как «относительно безопасное убежище».

Однако в краткосрочной и среднесрочной перспективе усиление корреляции с золотом не должно изменить того факта, что многие инвесторы продолжают рассматривать биткоин как рискованный актив.