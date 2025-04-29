Запуск автоматической межпланетной станции был произведён 31 марта 1972. Зонд был построен максимально прочным.

31 марта 1972 года к Венере была запущена советская ракета-носитель «Молния». На борту находился зонд, который должен был приземлиться на негостеприимной поверхности Венеры.

Первоначально он назывался просто «Космос 482». Он был примерно идентичен «Венере 7», которая стала первым зондом, приземлившимся на поверхность планеты в декабре 1970 года.

Масштабная модель «Венеры 7», идентичная зонду «Космос 482», 1:2. Фото: Wikimedia CommonsОбъект «Космос 482» на самом деле должен был стать следующим зондом «Венера». Однако из-за неисправности аппарат не смог покинуть орбиту Земли. В СССР решили оставить название «Космос» — так же, как в то время в Советском Союзе называли почти все космические аппараты.

В любом случае, «Космос 482» находится на орбите Земли уже 53 года. Однако в последнее время объект значительно потерял высоту, поэтому, по расчетам голландского астронома Марко Лангбрука, его возвращение в атмосферу Земли неизбежно.

Согласно этой информации, советский объект врежется в Землю где-то 10 мая. Это будет неконтролируемый вход в атмосферу.

Изначально зонд должен был приземлиться на Венере, и для этого ему пришлось бы пройти через атмосферу. Поэтому «Космос-482» был построен максимально прочным, чтобы выдержать экстремальные нагрузки при посадке и продержаться как можно дольше на поверхности Венеры. Средняя температура там составляет около 460 градусов по Цельсию.

Поэтому предполагается, что вместо того, чтобы разбиться на множество отдельных частей, многие из которых сгорят в атмосфере, зонд может упасть на Землю целиком. «Космос 482» весит около 495 килограммов и имеет диаметр один метр.

Где именно приземлится зонд, в настоящее время можно оценить лишь весьма приблизительно. По текущим данным, возвращение произойдет где-то между 52 градусом северной и 52 градусом южной широты. Это означает, что Австрия и большая часть Германии находятся в зоне потенциальной опасности. Чем ближе время входа в атмосферу, тем точнее будут расчеты. По расчетам, скорость, с которой объект врежется в Землю, составит около 240 км/ч.



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«Космос-482» оснащен парашютом для посадки на Венеру. Но неизвестно, какое влияние оказало 53 года нахождения на орбите на материал парашюта.

Наиболее вероятный сценарий — зонд упадет где-нибудь в море. Удар будет примерно таким же сильным, как если бы астероид аналогичной массы врезался в Землю. Однако, по словам голландского астронома, в принципе зонд не представляет большой опасности.