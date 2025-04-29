Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Amazon вывела на низкую околоземную орбиту свои первые интернет-спутники
Компания Amazon вывела на низкую околоземную орбиту 27 спутников, которые станут началом проекта по созданию масштабной группировки спутников Kuiper. При этом увеличивается критика таких инициатив защитниками окружающей среды.

В настоящее время развернута гонка за лидерство в области спутникового интернета, которая происходит между частными компаниями Starlink от SpaceX, OneWeb от Eutelsat и Kuiper от Amazon. Их решения предназначены для предоставления частным клиентам, таким как компании и правительственные организации, доступа в интернет через спутник. Такие системы особенно нужны там, где нет наземного быстрого интернета, но, к сожалению, это весьма вредно для климата.
Фото: REUTERSСейчас Amazon становится прямым конкурентом интернета Starlink Илона Маска. В понедельник, 28 апреля, в космос были запущены первые спутники связи сети Kuiper. Таким образом, Amazon начинает создавать собственный спутниковый интернет.

Первые 27 спутников были успешно выведены на низкую околоземную орбиту с помощью ракеты Atlas V компании United Launch Alliance (ULA). В ближайшие годы система Kuiper будет расширена примерно до 3200 спутников.

Подобно Starlink от SpaceX, Amazon тоже хочет предложить глобальный спутниковый интернет с помощью своей сети Kuiper. Антенна призвана служить приемным устройством и будет доступна в различных размерах. Пропускная способность соединения зависит от размера антенны.

Ожидается, что самая маленькая антенна с длиной края 18 сантиметров будет весить менее полукилограмма, как объявила Amazon в 2023 году. Она рассчитана на скорость соединения до 100 Мбит/с и подойдет для использования в поездках, дома или на отдыхе.
Так должна выглядеть самая маленькая антенна Kuiper от Amazon. Фото: AmazonБолее крупные антенны предназначены для частных домовладений и предприятий и могут быть установлены на крыше. Самая большая антенна имеет размеры 50 на 76 сантиметров и, как ожидается, будет обеспечивать скорость загрузки до 1 Гбит/с. Amazon пока не объявила цены на спутниковый интернет.

Однако в качестве ориентира можно взять конкурентов: Starlink стоит от $35 со скоростью около 100 Мбит/с. К этому следует добавить расходы на антенну. Мини-версия устройства стоит от $300.
Фото: Amazon
В настоящее время Starlink Илона Маска насчитывает около 7000 спутников. Однако отраслевые обозреватели видят на рынке место для конкурентов. Многие клиенты приветствовали бы большую конкуренцию на рынке. Кроме того, Маск стал противоречивой фигурой в американском правительстве из-за своих правых политических взглядов и роли в сокращении расходов президента США Дональда Трампа.

Несмотря на прорыв в создании новой группировки спутников, данные инициативы вызывают много критики. Сразу же появились замечания по поводу выбросов CO2. Считается, что строительство спутниковых систем для обеспечения онлайн-соединения оказывает воздействие на окружающую среду. Выбросы угарного газа и углекислого газа (CO2) на одного пользователя при подключении к спутниковому интернету могут быть в 14–21 раз выше, чем при наземном мобильном интернете. В основном это связано с огромными выбросами от запусков ракет, а не с самими спутниками.

Starlink, Kuiper и OneWeb — три основных провайдера подобных интернет-услуг. Starlink по-прежнему является лидером: пропускная способность в 31 раз превышает мощность мобильного интернета через сети сотовой связи на Земле.

У спутников есть серьезные проблемы. Срок их службы составляет около четырех-пяти лет, после чего они сгорают в атмосфере Земли. Их замена потребует большего количества запусков ракет, что увеличит выбросы углекислого газа. Так что недостаточно один раз отправить их на орбиту, нужно постоянно доставлять новые аппараты, чтобы не было разрывов сети в космосе.

Орбита вокруг Земли вскоре будет заполнена спутниками: всего в сети Kuiper в течение шести лет должно быть развернуто 3200 спутников.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#технологии #космос #amazon #starlink #спутниковый интернет #kuiper
Источник: space.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Афганистан просит Россию построить новый тоннель
34
Майнинг Bitcoin перестал приносить прибыль, поскольку себестоимость 1 ВТС достигает в США $137 000
11
Nissan планирует прекратить производство машин на своём китайском предприятии в Ухане
+
Протестирован первый в мире ноутбук с Voodoo4 M4800
10
Новый космический корабль Starship 36 от SpaceX отправился на Massey’s Range для криотестов
+
В России обновят железнодорожную станцию Сала, построенную при Александре II
+
Сенсор нового поколения положит начало новому тренду камер на 200 МП во всех флагманах
1
Новый складной смартфон Samsung G Fold в разложенном виде будет иметь размер 9,9 дюйма
+
Китайский блогер превратил крышку процессора Intel в основание водоблока
+
Южная Корея использует старую угольную шахту в качестве испытательного полигона для лунных миссий
1
AMD официально анонсировала Radeon RX 9070 GRE в Китае — в играх на 6% быстрее RX 7900 GRE
8
Xiaomi запустила серию энергосберегающих телевизоров Redmi TV X 2025 с дисплеями 4K 288 Гц
+
OKI создала 124-слойные печатные платы для тестирования чипов нового поколения
+
Первые смартфоны на флагманской SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 появятся осенью 2025 года
1
Трамп заявил о желании Зеленского завершить конфликт и призвал Россию подписать мирное соглашение
3
В КНДР официально подтвердили отправку войск на территорию России
3
США поддерживают связь с Индией и Пакистаном на фоне возросшей напряжённости в регионе
+
Новая Зеландия поставит Украине боевые беспилотники
+
DeepSeek представила новую ИИ-модель R2 с вычислительной мощностью 512 петафлопс
+
ASUS представила маршрутизатор RT-BE82U с поддержкой Wi-Fi 7 и скоростью до 6500 Мбит/с
3

Популярные статьи

14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
235
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Апрель)
30
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
57
Итоги гоночного уик-энда 26-27 апреля
+
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
34
Всесторонний обзор и тест видеокарт в Clair Obscur: Expedition 33 от TechPowerUp без спойлеров
39
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
35
NVIDIA готовит видеокарты серии SUPER, но геймерам GeForce RTX 5080 SUPER может не достаться
8
Американский тяжёлый танк Т-29 - мощь, оказавшаяся не нужной
4
Что показывали Doogee на выставке «Связь-2025»
2

Сейчас обсуждают

Маэстро
21:48
да тут аудитория нулевая. толку писать нет. лучше на пикабу писать. я чёт ваще офигел когда на моей статье 3к просмотров всего было. ёёпт целый день ушатал ради 200р. да нах ети телодвижения.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 3870 512Mb GDDR4 - ТОП от AMD в 2007 году
ebatoryi
21:48
гта5 для 2013 была хороша.Но дальше сейчас в этой теме уже нечем привлечь.
Илон Маск одобрил его решение Джо Геббиа приобрести акции компании на сумму в $1,02 млн
Евгений Тетерин
21:45
Когда же это дерьмо загнётся то наконец???
AMD официально анонсировала Radeon RX 9070 GRE в Китае — в играх на 6% быстрее RX 7900 GRE
REY_B_
21:43
А что, винда уже полностью научилась использовать цветовое пространство HDR? Я что-то пропустил? И глупый вопрос, зачем настраивать точную 10-битную передачу цвета в HDR? Там вроде только яркость и на...
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
Андрей Тарр
21:41
Открою страшную "тайну", в ОС есть масштабирование интерфейса и шрифтов. И в играх тоже. Никто не мешает, если "мелко" поменять условных 100%, на 125-150%, а то и 250% для 4К.
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
REY_B_
21:37
ClearType, да и вообще масштабирование шрифтов в винде, работает 9 раз из 10. А оставшийся 1 раз по глазам бьёт сильно.
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
Ренбокот
21:36
У меня на Нвидии редко бывает плавная анимация, обычно экран сдвигается микро пилой
Разбираемся, почему высокий FPS не гарантирует плавный геймплей в играх
lucul
21:36
А ничего,что 3870 это конкурент Geforce 8800 GTX ? )))
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 3870 512Mb GDDR4 - ТОП от AMD в 2007 году
REY_B_
21:31
Автор бредит. - Я перешёл с FHD на 32 дюймовый QHD имея 1060 с 3ГБ памяти на борту. Просадки ФПС я не заметил абсолютно! Да, там было -7%. Но этого на глаз не увидишь! И это с лёгкостью компенсируется...
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
Мятный Леденец
21:28
ванючка,пиши статью,хоть поржём над тобой в очередной раз
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 3870 512Mb GDDR4 - ТОП от AMD в 2007 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем