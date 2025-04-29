Компания Amazon вывела на низкую околоземную орбиту 27 спутников, которые станут началом проекта по созданию масштабной группировки спутников Kuiper. При этом увеличивается критика таких инициатив защитниками окружающей среды.

В настоящее время развернута гонка за лидерство в области спутникового интернета, которая происходит между частными компаниями Starlink от SpaceX, OneWeb от Eutelsat и Kuiper от Amazon. Их решения предназначены для предоставления частным клиентам, таким как компании и правительственные организации, доступа в интернет через спутник. Такие системы особенно нужны там, где нет наземного быстрого интернета, но, к сожалению, это весьма вредно для климата.

Фото: REUTERSСейчас Amazon становится прямым конкурентом интернета Starlink Илона Маска. В понедельник, 28 апреля, в космос были запущены первые спутники связи сети Kuiper. Таким образом, Amazon начинает создавать собственный спутниковый интернет.

Первые 27 спутников были успешно выведены на низкую околоземную орбиту с помощью ракеты Atlas V компании United Launch Alliance (ULA). В ближайшие годы система Kuiper будет расширена примерно до 3200 спутников.

Подобно Starlink от SpaceX, Amazon тоже хочет предложить глобальный спутниковый интернет с помощью своей сети Kuiper. Антенна призвана служить приемным устройством и будет доступна в различных размерах. Пропускная способность соединения зависит от размера антенны.

Ожидается, что самая маленькая антенна с длиной края 18 сантиметров будет весить менее полукилограмма, как объявила Amazon в 2023 году. Она рассчитана на скорость соединения до 100 Мбит/с и подойдет для использования в поездках, дома или на отдыхе.

Так должна выглядеть самая маленькая антенна Kuiper от Amazon. Фото: AmazonБолее крупные антенны предназначены для частных домовладений и предприятий и могут быть установлены на крыше. Самая большая антенна имеет размеры 50 на 76 сантиметров и, как ожидается, будет обеспечивать скорость загрузки до 1 Гбит/с. Amazon пока не объявила цены на спутниковый интернет.

Однако в качестве ориентира можно взять конкурентов: Starlink стоит от $35 со скоростью около 100 Мбит/с. К этому следует добавить расходы на антенну. Мини-версия устройства стоит от $300.

Фото: Amazon

В настоящее время Starlink Илона Маска насчитывает около 7000 спутников. Однако отраслевые обозреватели видят на рынке место для конкурентов. Многие клиенты приветствовали бы большую конкуренцию на рынке. Кроме того, Маск стал противоречивой фигурой в американском правительстве из-за своих правых политических взглядов и роли в сокращении расходов президента США Дональда Трампа.

Несмотря на прорыв в создании новой группировки спутников, данные инициативы вызывают много критики. Сразу же появились замечания по поводу выбросов CO 2 . Считается, что строительство спутниковых систем для обеспечения онлайн-соединения оказывает воздействие на окружающую среду. Выбросы угарного газа и углекислого газа (CO 2 ) на одного пользователя при подключении к спутниковому интернету могут быть в 14–21 раз выше, чем при наземном мобильном интернете. В основном это связано с огромными выбросами от запусков ракет, а не с самими спутниками.

Starlink, Kuiper и OneWeb — три основных провайдера подобных интернет-услуг. Starlink по-прежнему является лидером: пропускная способность в 31 раз превышает мощность мобильного интернета через сети сотовой связи на Земле.

У спутников есть серьезные проблемы. Срок их службы составляет около четырех-пяти лет, после чего они сгорают в атмосфере Земли. Их замена потребует большего количества запусков ракет, что увеличит выбросы углекислого газа. Так что недостаточно один раз отправить их на орбиту, нужно постоянно доставлять новые аппараты, чтобы не было разрывов сети в космосе.

Орбита вокруг Земли вскоре будет заполнена спутниками: всего в сети Kuiper в течение шести лет должно быть развернуто 3200 спутников.