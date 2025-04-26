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kosmos_news
США могут предложить Саудовской Аравии контракты на поставку оружия на сумму $100 млрд
Таким образом США восстанавливает связи с Саудовской Аравией.

Во время своего первого срока президент США Дональд Трамп вновь обратился к одной из основ внешней политики США, укрепив связи с Саудовской Аравией, установленные в феврале 1945 года в соответствии с Пактом Куинси. Это был способ изменить политику Барака Обамы, его предшественника, который занял позицию, считавшуюся примирительной по отношению к Ирану, что вызывало беспокойство у саудовских лидеров.

В мае 2017 года во время официального визита президента Трампа в Эр-Рияд США и Саудовская Аравия подписали оружейные контракты на общую сумму более 100 миллиардов долларов. Хотя подробности не сообщались, американская дипломатия уточнила, что они будут касаться пяти ключевых областей, а именно борьбы с терроризмом, безопасности на море, военно-воздушных сил, противоракетной обороны и кибербезопасности.

Однако эти контракты были реализованы лишь частично. Военное вмешательство коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемен и убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги побудили Конгресс поставить под сомнение продажу оружия Эр-Рияду.

Затем, пообещав прекратить военную поддержку США саудовских операций в Йемене во время предвыборной кампании, которая привела его в Белый дом, президент Джо Байден ввел мораторий на продажу оружия Эр-Рияду.

Таким образом, были разрешены продажи только оружия, которое было направлено на то, чтобы позволить королевству защитить свою территорию. Например, контракты касались ракет AIM-120C AMRAAM и MIM-104E (предназначалась для системы ПВО Patriot).

Позиция администрации Байдена подтолкнула Эр-Рияд к поиску других потенциальных поставщиков, таких как Франция (рассматривается возможность покупки 54 самолетов Rafale), Южная Корея, которая выиграла тендер на 3,2 миллиарда долларов на поставку системы ПВО Cheongung II, и даже Китай.

Однако перебои в мировых поставках энергоносителей заставили администрацию США занять более гибкую позицию в отношении Эр-Рияда, вплоть до предложения заключить «оборонный пакт» в обмен на нормализацию отношений с Израилем.

В августе 2024 года Вашингтон наконец решил снять ограничения на продажу оружия Саудовской Аравии, которая двумя годами ранее заключила перемирие с повстанцами-хуситами в Йемене под эгидой Организации Объединенных Наций. 

Это решение не осталось без ответа: в обмен на доступ к американскому оружию Эр-Рияд должен был ограничить китайские инвестиции в королевство и прекратить закупки военной техники у Пекина.

В любом случае, теперь, вернувшись в Белый дом, Трамп намерен возобновить политику, которую он проводил в отношении Эр-Рияда во время своего первого срока. По данным Reuters, США готовятся предложить Саудовской Аравии оружейные контракты на общую сумму 100 миллиардов долларов.

Официальное объявление об этом может быть сделано в мае во время официального визита Трампа в Эр-Рияд. По данным источников Reuters, несколько контрактов обсуждаются уже «некоторое время». 

Сообщается, что Lockheed Martin претендует на поставку транспортных самолетов C-130J Hercules Королевским военно-воздушным силам Саудовской Аравии (RSAF), в то время как General Atomics, как сообщается, ведет переговоры о продаже средневысотных беспилотников большой продолжительности полета (MALE) MQ-9B SkyGuardian (или SeaGuardian) за 20 миллиардов долларов.

Что касается боевых самолетов, известно, что Boeing предложил королевству свой F-15EX (или Eagle II). Еще три источника также указали, что покупка истребителей-бомбардировщиков F-35A может обсуждаться во время визита Трампа.

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#сша #оружие #саудовская аравия
Источник: reuters.com
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