Hyperion выпускает AmigaOS 3.2.3 с более чем 50 исправлениями ошибок и оптимизациями. Судя по всему, даже спустя 40 лет классическая операционная система все еще пользуется спросом.

AmigaOS — это операционная система для компьютеров семейства Amiga. С версией 3.2.3 AmigaOS компания Hyperion Entertainment представляет новое обновление для классических компьютеров Amiga — в частности, для моделей с процессорами Motorola 68000–68060. Программисты работали над обновлением более двух лет, чтобы улучшить стабильность и производительность.

Прошло 40 лет с момента выпуска Amiga 1000. Для операционной системы того времени до сих пор доступны обновления. Фото: Shutterstock/Photology1971

Обновление содержит более 50 исправлений ошибок и ряд оптимизаций целевых функций таких как использование памяти и компоненты графического интерфейса. Появилось даже несколько совершенно новых функций.

AmigaOS 3.2.3 вносит улучшения, прежде всего, в плане производительности: теперь доступно на 12 КБ больше оперативной памяти. Теперь системе требуется меньше памяти — существенная экономия для систем, которые часто работают всего с несколькими мегабайтами оперативной памяти. Версия Kickstart ROM 3.2.3 также призвана улучшить совместимость и производительность.

Также были переработаны набор инструментов графического интерфейса Reaction и интегрированный текстовый редактор. Изменения заметно улучшают пользовательский опыт, не меняя при этом классическую архитектуру системы.

Целью обновления считается не радикальная модернизация, а скорее осторожное дальнейшее развитие в рамках устоявшихся структур. Тем не менее, система ориентирована как на любителей ретро, так и на поклонников современных решений: AmigaOS 3.2.3 работает как на классических Amiga, так и на системах с ускорителями на базе ARM, такими как Pistorm. Владельцы AmigaOS 3.2 могут загрузить обновление бесплатно.

Когда в 1985 году компания Commodore выпустила первый Amiga 1000, это событие стало технологической вехой: компьютер предлагал многозадачность, передовую графику и революционную операционную систему, которая намного опередила свое время.

AmigaOS сочетала элегантный дизайн системы с графическим интерфейсом — задолго до того, как Windows или Mac разработали аналогичные продукты. Хотя в 1994 году Commodore объявила о банкротстве, платформа продолжала существовать. Часть сообщества — разработчики, энтузиасты и любители ретро-техники — поддерживает работу AmigaOS по сей день.



Несмотря на свою ретро-эстетику (или, возможно, именно благодаря ей), AmigaOS до сих пор популярна. Программное обеспечение продолжает существовать благодаря небольшому, но чрезвычайно преданному сообществу.

Обновление AmigaOS 3.2.3 показывает, насколько долговечным может быть программное обеспечение, если энтузиазм пользователей достаточно велик. Любой, кто сегодня все еще работает с Amiga, получит более стабильную и эффективную среду с обновлением — и будет надеяться на долгие годы жизни культовой операционной системы.