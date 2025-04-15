Певица исполнила песню «What a Wonderful World» в космосе. Blue Origin успешно выполнила суборбитальный полет с полностью женским экипажем; среди его участниц были Кэти Перри и журналистка Лорен Санчес — невеста Джеффа Безоса.

Невеста мультимиллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес ненадолго слетала в космос вместе с поп-звездой Кэти Перри — на ракете компании Безоса New Shepard. В прямой трансляции было слышно, как астронавты полностью женского экипажа переговаривались на высоте более 100 километров. Кто-то из участниц миссии, казалось, крикнул: «Мы в космосе!».

Кэти Перри выходит из капсулы Blue Origin после приземления. Фото: REUTERS / Blue Origin

New Shepard доставила Перри и Лорен Санчес, а также ведущую из США Гейл Кинг, ученых Аишу Боу и Аманду Нгуен и предпринимательницу Керианн Флинн на максимальную высоту 105 километров над Землей. Капсула космической компании Blue Origin благополучно приземлилась на Землю всего через 10:22 минуты. Максимальная скорость на пути в космос составила около 3600 км/ч.

«Я мечтала с 15 лет о полете в космос», — написала Перри перед запуском.

Она также объявила, что хочет спеть в условиях невесомости. Поначалу было неизвестно, действительно ли она это сделала, поскольку во время трансляции не было слышно пения. Позже выяснилось, что она спела песню «What a Wonderful World».



Экипаж миссии NS-31

Синие скафандры для миссии NS-31 были разработаны Лорен Санчес в сотрудничестве с нью-йоркским модным брендом Monse. Ракета запускается в техасской пустыне недалеко от Ван-Хорна и летает в основном в автоматическом режиме. Компания Blue Origin уже несколько лет предлагает короткие полеты для космических туристов. До текущего запуска 10 таких миссий уже были успешно завершены, в них, как сообщается, приняли участие в общей сложности 52 человека.

Сам основатель Безос был на борту капсулы во время первого полета в 2021 году. Другие частные космические компании, такие как Virgin Galactic британского предпринимателя Ричарда Брэнсона или SpaceX технологического миллиардера Илона Маска, предлагают аналогичные услуги.

Blue Origin официально не предоставляет никакой информации о стоимости полетов. Скорее всего, речь идет о сотнях тысяч долларов. Компания неоднократно приглашала знаменитостей полететь в космос в качестве почетных гостей в целях пиара — например, канадского актера Уильяма Шетнера, который стал всемирно известен благодаря роли капитана Кирка в «Звездном пути».

Перед запуском ракеты было много критики данной миссии. Американская актриса Оливия Манн недавно заявила в телевизионном интервью, что сейчас в мире есть гораздо больше важных вещей.

Многие ученые уже давно критикуют космический туризм, особенно из-за воздействия запусков на климат. Бывший руководитель космической отрасли Европы Ян Вернер недавно заявил, что каждый запуск ракеты наносит ущерб окружающей среде.