В марте Apple привезла в США парию iPhoneв общим весом 600 тонн на шести грузовых самолетах.

Компания Apple незадолго до 2 апреля (в этот день стало известно о новых пошлинах на ввозимые в США товары) отправила из Индии в США парию iPhone; общий вес груза оценивается в 600 тонн. Об этом сообщает Reuters. Такие компании, как Dell, Microsoft и Lenovo, также пытались поставлять в США как можно больше «премиум-устройств». Эти дорогостоящие устройства больше всего страдают от пошлин США.







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Чтобы обеспечить скорейшую доставку устройств, компании не стали выбирать более дешевый способ транспортировки — морским транспортом, а вместо этого отправили свои товары авиатранспортом. Apple также лоббировала в индийских аэропортах сокращение времени таможенного оформления с 30 до 6 часов.

В последние недели на крупнейшем заводе Foxconn в Индии работы велись даже по воскресеньям. Целью Apple было увеличить производство iPhone на 20 процентов. В прошлом году завод выпустил 20 миллионов iPhone.

По подсчетам Reuters, в марте в США на шести грузовых самолетах было доставлено в общей сложности 1,5 миллиона устройств Apple. Один из самолетов вылетел в США буквально за неделю до объявления о новых пошлинах.

Аналитики ранее предупреждали, что смартфоны, планшеты и компьютеры столкнутся с резким скачком цен из-за тарифной политики Дональда Трампа. Предполагается, что цена iPhone 16 Pro Max с памятью объемом 1 ТБ может вырасти с 1599 долларов до примерно 2300 долларов. Бюджетный iPhone 16e также вырастет в цене с 599 до 856 долларов.

Однако теперь Трамп пошел на попятную и приостановил введение пошлин для всех стран, кроме Китая, на 90 дней. Например, технологические компании, имеющие производственные мощности в Индии или Вьетнаме, могут продолжать использовать все мощности своих предприятий в этих странах.