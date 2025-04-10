После апрельского обновления Windows 10 и 11 многие пользователи заметили, что на их жестком диске появилась новая папка. Microsoft пока это не комментирует.

Начиная со вторника, 8 апреля, после обновлений Windows 10 и 11 пользователи сообщают о папке C:\inetpub, которая внезапно появляется в корневом каталоге жесткого диска системы. Это происходит после установки обновлений KB5055523 (Windows 11) или KB5055518 (Windows 10). Об этом, в частности, свидетельствуют исследования англоязычных ИТ-сайтов Bleeping Computer и Windows Latest.



Фактически эта папка создается только тогда, когда активен веб-сервер операционной системы «Internet Information Services» (IIS), например, для локального размещения веб-сайтов или для хранения данных журнала. Однако после запуска апрельского обновления каталог появляется даже в том случае, если IIS не был установлен или активирован вручную. Уязвимости подвержены даже системы, на которых Windows была недавно установлена.

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Технически папка выглядит безвредной. Она пустая, принадлежит внутренней системной учетной записи Windows и может быть безопасно удалена — это подтверждают исследователи ИТ-безопасности. В настоящее время признаков вредоносного ПО или уязвимостей системы безопасности не обнаружено.

Однако никаких объяснений по поводу случившегося от Microsoft не поступало, и производитель программного обеспечения пока не ответил на запросы журналистов.

Эксперты пишут, что в официальных журналах изменений для обновления нет ссылок на компоненты IIS, однако KB5055523 представляет несколько новых функций Copilot, которые, среди прочего, обеспечивают семантический просмотр контента. Вполне возможно, что эти функции в фоновом режиме обращаются к компонентам веб-сервера, таким как HTTP.sys, что непреднамеренно приводит к созданию папки.

Эксперты пишут, что при обнаружении папки inetpub в системе не о чем беспокоиться, но можно без колебаний удалить ее, если она пуста. Если она содержит контент, стоит более внимательно проверить, активны ли компоненты веб-сервера.

Пока Microsoft не предоставит более подробную информацию, можно считать папку, созданную без разрешения пользователя, безобидным, но пока необъяснимым побочным эффектом последнего обновления Windows.