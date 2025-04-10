Уголь стал важнейшим полезным ископаемым в Соединенных Штатах — соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп. В то же время было объявлено об увеличении добычи угля в стране, отмене экологических норм и прекращении закрытия шахт.

На церемонии в Белом доме в окружении шахтеров Дональд Трамп подписал указ «Освобождение американской энергетики». Таким образом президент выполнил свое обещание по увеличению добычи угля в США. Дональд Трамп утверждал, что стоимость недобываемого угля в США в 100 раз превышает стоимость всего золота в Форт-Ноксе.

Президент США подписывает указ по угольной промышленности в окружении администрации и шахтеров. Фото: X.com/@WhiteHouse

Согласно новому постановлению, Министерство энергетики должно изучить вопрос о возможности использования угля для обеспечения электроэнергией центров обработки данных, необходимых для работы и развития искусственного интеллекта. В свою очередь, экологические нормы будут «пересмотрены», что позволит 66 угольным шахтам, которые должны были быть закрыты, продолжить работу. В прошлом месяце было объявлено о планах по отмене многих постановлений Агентства по охране окружающей среды США (EPA). Эти планы администрация Трампа назвала «крупнейшей мерой по дерегулированию в истории США».

В марте был пересмотрен «План чистой энергии 2.0», представленный президентом Джо Байденом. Это набор правил, объявленных в прошлом году, которые ужесточают стандарты выбросов для угольных электростанций в отношении токсичных металлов, таких как ртуть, и обязывают станции контролировать и убирать угольную золу.

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Объявляя о новых правилах, Трамп «также утверждал, что горнодобывающая промышленность до сих пор подвергалась дискриминации, хотя шахтеры любят свою работу и не отказались бы от нее, даже если бы у них была возможность жить в квартире в Нью-Йорке и иметь другую работу».

Кроме того, США должны положить конец «дискриминационной» политике правительства, направленной на добычу угля, и разрешить открытие новых шахт на федеральных землях. Указы Трампа являются частью более широкой инициативы по дерегулированию в энергетическом секторе, направленной на увеличение производства электроэнергии в США.

Министерство энергетики США прокомментировало последние решения по платформе X, опубликовав фотографию скачущей лошади с комментарием: «Каково это — возродить прекрасную, чистую угольную промышленность Америки».

Хотя, по данным Министерства энергетики США, электроэнергия, вырабатываемая с помощью угля, стала «чище, чем когда-либо», ископаемое топливо по-прежнему является источником значительных выбросов парниковых газов и угольной золы, отмечает ABC News.

«Чистый уголь» — это немного неточный термин, иногда под ним подразумевают типы технологий, используемых для физической очистки угля перед его сжиганием или для улавливания углекислого газа, выделяемого при его сжигании, как объясняет Мишель Соломон из аналитического центра Energy Innovation Policy & Technology.