Компания Rocket Lab готовится представить свою новую пусковую систему Neutron. Недавно сообщалось, что ракета совершит свой первый полет в конце этого года, однако, судя по всему, старт будет отложен.

Rocket Lab — одна из самых быстрорастущих частных компаний на американском космическом рынке. Компания известна во всем мире главным образом благодаря своему флагманскому продукту — системе запуска Electron, которая с каждым годом совершает все больше и больше запусков. Кроме того, компания реализует проекты в том числе в области создания искусственных спутников Земли, а также компонентов для различных видов космических миссий.

Визуализация посадки ракеты Neutron на морскую баржу под названием Return on Investment. Фото: Rocket Lab

Последние годы были успешными для Rocket Lab. Это связано с привлечением новых клиентов или установлением новых рекордов по количеству выполненных миссий. В этом году самым важным событием, безусловно, станет внедрение новой системы перевозок. Недавно компания Rocket Lab подтвердила, что ракета под названием Neutron дебютирует в 2025 году. Однако на этот счёт есть большие сомнения.

27 февраля во время телефонной конференции, посвященной финансовым результатам, руководители Rocket Lab объявили о значительном прогрессе в работе над Neutron и космодромом, с которого она будет запущена. Также сообщалось, что первый запуск ожидается во второй половине этого года.

Neutron будет многоразовой ракетой. Питер Бек, генеральный директор Rocket Lab, объявил, что компания приобрела баржу, на которую приземлится Neutron. 120-метровая платформа получила название Return on Investment («Возврат инвестиций») и будет обслуживать миссии с 2026 года.

«Наша новая платформа еще больше расширит доступ к космосу, позволяя выполнять еще больше миссий, требующих максимальной производительности», — подчеркнул Питер Бек.

Он добавил, что первая миссия ракеты Neutron не будет включать посадку на морскую платформу, а будет включать лишь «мягкий запуск» в океане.

Объявление о дебюте ракеты Neutron прозвучало сразу после того, как в отчете Bleecker Street Research говорилось, что Rocket Lab еще предстоит проделать большую работу до первого полета Neutron, и, как следствие, он станет возможным не раньше середины 2026 года. В отчете говорится, что с учетом текущего состояния разработки старт новой ракеты Rocket Lab может быть отложен до 2027 года:

«Мы считаем, что Rocket Lab ввела инвесторов в заблуждение относительно вероятности запуска Neutron в середине 2025 года, о чем компания неоднократно заявляла в интервью СМИ и на финансовых конференциях. На самом деле, эксперты по ракетам, с которыми мы говорили, называли дату запуска серединой 2026 или серединой 2027 года, то есть задержкой на один-два года».

Согласно изученным документам и 23 интервью с отраслевыми экспертами, включая бывших инженеров и руководителей Rocket Lab, многие аспекты программы Neutron Rocket Lab все еще сильно отстают от того, какими они должны быть: от разработки двигателя, производства двигателя и конструкции до строительства стартовой площадки и транспортировки ракеты на стартовую площадку.

Новая пусковая система от Rocket Lab будет представлять собой ракету средней грузоподъемности. Длина Neutron составит чуть более 40 м, и она сможет перевозить до 13 т полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 1,5 т на Венеру или Марс. Система оснащена девятью двигателями «Архимед», которые будут работать на жидком метане и жидком кислороде.

Фото: Rocket LabРакетка изготовлена в основном из углеродного волокна — легкого и устойчивого к повреждениям материала. Neutron будет выделяться среди конкурентов, помимо прочего: благодаря крышке грузового отсека, механически раздвигающейся в две стороны. Подвижный обтекатель будет повторно закрыт после высвобождения содержимого, что позволит всей компактной системе безопасно вернуться на Землю.

Необычные инженерные решения и максимальное увеличение возможности повторного использования ракеты призваны обеспечить предоставление надежных и экономичных услуг по запуску. Ожидается, что Neutron также позволит увеличить частоту полетов и снизить стоимость отдельных запусков. В этом контексте стоит подчеркнуть, что Neutron должна иметь возможность «почти мгновенного» перезапуска после возвращения.