Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Запуск новой ракеты компании Rocket Lab может быть перенесён на один-два года
Компания Rocket Lab готовится представить свою новую пусковую систему Neutron. Недавно сообщалось, что ракета совершит свой первый полет в конце этого года, однако, судя по всему, старт будет отложен.

Rocket Lab — одна из самых быстрорастущих частных компаний на американском космическом рынке. Компания известна во всем мире главным образом благодаря своему флагманскому продукту — системе запуска Electron, которая с каждым годом совершает все больше и больше запусков. Кроме того, компания реализует проекты в том числе в области создания искусственных спутников Земли, а также компонентов для различных видов космических миссий.
Визуализация посадки ракеты Neutron на морскую баржу под названием Return on Investment. Фото: Rocket Lab
Последние годы были успешными для Rocket Lab. Это связано с привлечением новых клиентов или установлением новых рекордов по количеству выполненных миссий. В этом году самым важным событием, безусловно, станет внедрение новой системы перевозок. Недавно компания Rocket Lab подтвердила, что ракета под названием Neutron дебютирует в 2025 году. Однако на этот счёт есть большие сомнения.

27 февраля во время телефонной конференции, посвященной финансовым результатам, руководители Rocket Lab объявили о значительном прогрессе в работе над Neutron и космодромом, с которого она будет запущена. Также сообщалось, что первый запуск ожидается во второй половине этого года.

Neutron будет многоразовой ракетой. Питер Бек, генеральный директор Rocket Lab, объявил, что компания приобрела баржу, на которую приземлится Neutron. 120-метровая платформа получила название Return on Investment («Возврат инвестиций») и будет обслуживать миссии с 2026 года.

«Наша новая платформа еще больше расширит доступ к космосу, позволяя выполнять еще больше миссий, требующих максимальной производительности», — подчеркнул Питер Бек. 

Он добавил, что первая миссия ракеты Neutron не будет включать посадку на морскую платформу, а будет включать лишь «мягкий запуск» в океане.

Объявление о дебюте ракеты Neutron прозвучало сразу после того, как в отчете Bleecker Street Research говорилось, что Rocket Lab еще предстоит проделать большую работу до первого полета Neutron, и, как следствие, он станет возможным не раньше середины 2026 года. В отчете говорится, что с учетом текущего состояния разработки старт новой ракеты Rocket Lab может быть отложен до 2027 года:

«Мы считаем, что Rocket Lab ввела инвесторов в заблуждение относительно вероятности запуска Neutron в середине 2025 года, о чем компания неоднократно заявляла в интервью СМИ и на финансовых конференциях. На самом деле, эксперты по ракетам, с которыми мы говорили, называли дату запуска серединой 2026 или серединой 2027 года, то есть задержкой на один-два года».

Согласно изученным документам и 23 интервью с отраслевыми экспертами, включая бывших инженеров и руководителей Rocket Lab, многие аспекты программы Neutron Rocket Lab все еще сильно отстают от того, какими они должны быть: от разработки двигателя, производства двигателя и конструкции до строительства стартовой площадки и транспортировки ракеты на стартовую площадку. 

Новая пусковая система от Rocket Lab будет представлять собой ракету средней грузоподъемности. Длина Neutron составит чуть более 40 м, и она сможет перевозить до 13 т полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 1,5 т на Венеру или Марс. Система оснащена девятью двигателями «Архимед», которые будут работать на жидком метане и жидком кислороде.
Фото: Rocket LabРакетка изготовлена в основном из углеродного волокна — легкого и устойчивого к повреждениям материала. Neutron будет выделяться среди конкурентов, помимо прочего: благодаря крышке грузового отсека, механически раздвигающейся в две стороны. Подвижный обтекатель будет повторно закрыт после высвобождения содержимого, что позволит всей компактной системе безопасно вернуться на Землю.

Необычные инженерные решения и максимальное увеличение возможности повторного использования ракеты призваны обеспечить предоставление надежных и экономичных услуг по запуску. Ожидается, что Neutron также позволит увеличить частоту полетов и снизить стоимость отдельных запусков. В этом контексте стоит подчеркнуть, что Neutron должна иметь возможность «почти мгновенного» перезапуска после возвращения.

#космос #ракеты #rocket lab #neutron
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На спутниковых снимках было замечено строительство Северной Кореей самолета раннего предупреждения
+
GeForce RTX 5060 Ti по производительности оказалась равна GeForce RTX 4060 Ti в тесте Furmark
8
Новый Dacia Grand Kombi хочет бросить вызов Passat и Superb практичностью и низкой ценой
+
Россия восстановит железнодорожную ветку, которая 20 лет оставалась заброшенной
+
AMD увеличила долю на рынке процессоров на 16,6% по данным CPU-Z
+
TCL представила бюджетную линейку Mini LED телевизоров T7L с частотой 288 Гц
+
Audi выпускает обновленный купе-кроссовер Q5 Sportback с новым дизайном
+
Инициатива QRAMP и квантовые технологии могут изменить правила игры для Bitcoin
+
BMW представляет новый эндуро-байк R 12 G/S с двигателем на 109 л.с.
+
Radeon RX 9070 с модифицированным BIOS оказалась производительнее RX 9070 XT
7
Geely показала новый внедорожник Boyue L 2025 перед премьерой 9 апреля
+
Марк Гурман: Нет ни одной вселенной, в которой Apple перенесла бы свои заводы в США
2
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti протестирована в FurMark
+
Новый Nissan Leaf 2026 меняет форму и становится кроссовером
+
Der8auer смог снизить температуру Ryzen 9 9950X3D с помощью скальпирования на 23 градуса
1
Новая техническая демонстрация в стиле Cyberpunk демонстрирует возможности UE 5.5.4 Lumen и RTX
6
Появились изображения новых часов Casio G-Shock MTG-B4000
+
Ubisoft признала цензуру в Far Cry 4 ошибкой
+
В России официально появится Mazda EZ-6
+
Anker представила UV-принтер EufyMake E1 с возможностью 3D-печати
1

Популярные статьи

Геймерские и компьютерные вещи из прошлого, которых мне очень не хватает
16
Итоги гоночного уик-энда 5-6 апреля
1
Собираем "народный" игровой ПК за 190 тысяч рублей для "графонистых" ААА-игр в разрешении 1080p
16
Появилась новая чёткая фотография секретного китайского истребителя 6-го поколения J-50
7
О легендарной Xbox 360 — проблемы и тонкости эксплуатации в 2025 году
5
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
204
Почему новый американский самолет F-47 копирует европейские истребители
6
Релиз Nintendo Switch 2 несет глобальные изменения в игровой индустрии
2
Что я узнал, сделав семь удачных и не очень апгрейдов игрового компьютера за 23 года
+
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Delta P850
+

Сейчас обсуждают

Антон Тутынин
14:38
И чем же неудобна стала стандартная "педалька" в пси-е слоте? Люди же по 100500 раз на дню дëргают ВК туда-сюда, так ведь?
Ocypus подготовила новую серию блоков питания
Фельдшер
14:24
Или снизят чтобы через РФ продавать. Китай поторговал российским газом и нефтью, теперь Россия поторгует всем из Китая. Свои шильдики можно наклеить, если китайские не нравятся. Поживем - увидим. У на...
Аналитики назвали товары, которые сильнее всего подорожают в России из-за торговых пошлин Трампа
Ненавижу Трусикера
14:15
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
ЮРА ОНИЩЕНКО
14:12
Хохлам купили бы газ лучше, а то денег на хаз совсем нет
Каллас: ЕС обсуждает 17-й пакет антироссийских санкций
Vasya Zelepopov
14:07
При сравнении видеокарт в Doom 3 корректно сравнивать картинку, а не тип рендера. Эти оптимизации и вводились для получения максимальной производительности на разных типах карт.
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 9200 128Mb 128bit - доминация на дне
Александр Кустов
14:04
Мде уж, офигительная статья…
Физики решили 380-летнюю геометрическую задачу Декарта
Эдуард Кузнецов
13:45
У нас есть две огромные, экологически чистые свалки для электронных отходов, авито и Мешок
Атомный ледокол «Якутия» проекта 22220 после завершения испытаний отправился в порт приписки
ebatoryi
13:40
нежизненно необходимые товары это.Без суши можно обойтись,я к примеру суши даже непробовал никогда-омара даже ел как-то.
Аналитики назвали товары, которые сильнее всего подорожают в России из-за торговых пошлин Трампа
ebatoryi
13:36
тряхнёт сейчас весь рынок на планете.На перегруппировку естественно понадобится тут время,но потом цена вернётся.
Аналитики назвали товары, которые сильнее всего подорожают в России из-за торговых пошлин Трампа
ЮРА ОНИЩЕНКО
13:33
Нужно туда подкинуть идею
Аналитики назвали товары, которые сильнее всего подорожают в России из-за торговых пошлин Трампа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем