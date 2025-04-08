Это значительный вклад в украинскую и европейскую безопасность в период большой глобальной нестабильности, заявил премьер-министр Йонас Гар Стёре, слова которого цитируются на сайте правительства Норвегии.

Норвежское правительство предложило увеличить военную поддержку Украины в этом году с 50 миллиардов крон до 85 миллиардов крон в соответствии с соглашением, достигнутым в Стортинге, парламенте Норвегии.

Норвежская пусковая установка NASAMS. Фото: Forsvarsdepartment/X

Дополнительные средства, полученные в результате увеличения помощи с 50 до 85 млрд норвежских крон (около $7,75 млрд), предназначены для военной поддержки посредством международных инициатив и закупок в украинской оборонной промышленности. Приоритет будет отдан закупкам систем ПВО, артиллерийских боеприпасов и беспилотников, а также закупкам, направленным на укрепление военно-морских возможностей Украины.

Как отметило правительство Норвегии, поддержка соответствует потребностям Украины и скоординирована с взносами других европейских партнеров.

«Средства будут предоставлены в соответствии с устоявшейся практикой оказания поддержки Украине, чтобы гарантировать их целевое использование», — говорится в заявлении.

«Мы продолжим оказывать военную поддержку морской безопасности и противовоздушной обороне, боеприпасам, беспилотникам и автономным системам», — заявил министр обороны Туре О. Сандвик.



Увеличение военной поддержки Украины приведет к временному увеличению использования средств Норвежского государственного пенсионного фонда. Правительство подчеркнуло, что это «отражает необходимость защиты основных интересов безопасности Норвегии» и что «предлагаемое увеличение не влечет за собой никаких изменений в устоявшейся основе фискальной политики».

«Предлагаемое увеличение финансирования соответствует фискальному правилу в отношении использования средств Государственного пенсионного фонда», сказал Столтенберг, подчеркнув важность надлежащего экономического управления, «особенно во времена нестабильности».

Решение правительства означает увеличение уровня финансирования для Украины до 2030 года до 205 млрд норвежских крон. Программа была запущена 16 февраля 2023 года при поддержке всех партий, представленных в Стортинге, а ее финансовые рамки были увеличены в несколько раз. В прошлом году объем поддержки составил 27 млрд норвежских крон, осенью 2024 года все партии в парламенте договорились об увеличении фонда и расширении масштабов поддержки Украины.

Дополнительное финансирование военной помощи означает, что расходы Норвегии на оборону в этом году увеличатся до 3,3% ВВП.





