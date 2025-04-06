Литовская космическая компания NanoAvionics, ныне принадлежащая Kongsberg Defence & Aerospace, подписала контракт с американской компанией SpinLaunch на строительство 280 спутников. Они станут частью будущей мегасистемы связи.

3 апреля ключевое соглашение было заключено между литовской космической компанией NanoAvionics и американской компанией SpinLaunch. Они подписали контракт на сумму 122,5 млн евро, в рамках которого NanoAvionics построит первые 280 спутников связи для группировки Meridian Space.

Визуализация глобальной спутниковой сети Meridian Space. Фото: SpinLaunch

Планируемая группировка будет создана на низкой околоземной орбите. Цель — предоставление быстрых и надежных услуг широкополосного доступа клиентам по всему миру. Партнерство также включает поставку двух прототипов, первый из которых должен выйти на орбиту в следующем году. Ожидается, что со временем группировка Meridian Space увеличится примерно до 1200 спутников.

«Чтобы выполнить график производства группировки из 280 спутников, NanoAvionics расширит свои производственные возможности, добавив новый сборочный и испытательный центр в своей европейской штаб-квартире в Вильнюсе», — говорится в официальном заявлении.

Согласно предоставленной информации, спутники плоской формы будут весить по 70 кг каждый, что позволит выводить на орбиту до 250 единиц за один запуск.

Примечательно, что объявленное партнерство также включает инвестиции в SpinLaunch в размере 12 миллионов долларов со стороны материнской компании NanoAvionics — Kongsberg Defense and Aerospace. Инвестиции направлены на поддержку разработки и коммерциализации планируемой группировки спутников Meridian Space.

«Проект Meridian Space, поддерживаемый Kongsberg, обеспечит более высокую пропускную способность широкополосной связи для спутниковой группировки по сравнению с тем, что в настоящее время доступно на рынке», — сказал Эйрик Ли, президент Kongsberg Defence & Aerospace.

Планируется, что первые полностью работающие спутники выйдут на орбиту не ранее конца 2027 года. Сейчас неизвестно, какая из имеющихся на рынке пусковых систем будет предоставлять услуги по запуску. Представители SpinLaunch лишь заявили, что переговоры по этому вопросу ведутся с многочисленными структурами. Компания также продолжает работу над собственной системой запуска.

У SpinLaunch очень амбициозная концепция, которая может произвести революцию в космической индустрии. Проект предполагает вывод полезных грузов в космос с помощью ракеты-носителя, запуск которой будет осуществляться с помощью системы, использующей центробежную силу, создаваемую большим вращающимся механизмом.

Система запуска на низкую околоземную орбиту, предлагаемая SpinLaunch, будет состоять из нескольких элементов, включая круглую вихревую камеру диаметром чуть более 90 метров (для орбитальных миссий; в случае суборбитальных миссий ее диаметр составит около 50 метров). Внутри нее будет вращаться центрифуга из углеродного волокна. Система позволит выбрасывать полезную нагрузку со скоростью от 1400 км/ч до 8000 км/ч.

После выведения сегмента на орбиту (в случае планируемой орбитальной миссии) дальнейший полет должен обеспечиваться запуском двигателя на высоте около 60 километров. По данным SpinLaunch, использование такой системы позволит снизить стоимость одного запуска в десять, а то и в двадцать раз и ускорить процесс вывода полезных грузов на орбиту. Идея привлекла внимание, в частности, Министерства обороны США.

В настоящее время не подтверждено, что эта система может быть использована для расширения сети Meridian Space, особенно на начальном этапе. Генеральный директор SpinLaunch Дэвид Ренн сообщил SpaceNews.com, что пройдет как минимум несколько лет, прежде чем компания начнет использовать это решение.