Застрявшие на МКС астронавты НАСА получат дополнительную оплату за сверхурочную работу, правда сумма не очень большая.

В США любой, кто работает сверхурочно или дежурит по выходным, обычно получает дополнительную оплату. В космических миссиях астронавтам платят значительно меньше, даже если они работают сверхурочно не по своей воле. Это подтверждается случаем двух сотрудников НАСА Суниты Уильямс и Барри Уилмора, которые изначально должны были провести на МКС всего девять дней. В итоге миссия заняла на 278 дней больше, чем предполагалось.

Астронавты НАСА получают мизерную компенсацию за сверхурочную работу

Однако, как сообщает New York Times, они не получат никакой особой компенсации за дополнительное время, проведенное на МКС. Согласно информации издания, они были в космосе как должностные лица правительства США. В частности, на двух астронавтов распространяются правила так называемых деловых поездок. Поэтому не имеет значения, летают ли американские чиновники в космос на МКС или просто едут в командировку в другой штат.

Поскольку и транспорт, и питание, и проживание оплачиваются и предоставляются правительством США, должностные лица получают лишь небольшую ежедневную сумму на покрытие так называемых «непредвиденных расходов». По данным Управления общих служб США, сюда входят чаевые носильщикам багажа, другим сотрудникам отелей или экипажу судов.

А эта сумма составляет пять долларов в день. За почти 300 дополнительных дней на МКС Уильямс и Уилмор в конечном итоге получат всего по 1430 долларов в дополнение к своей обычной зарплате. Единственным положительным моментом является то, что на МКС им не пришлось давать чаевые обслуживающему персоналу. Соответственно, они получат компенсацию, не потратив ни цента.

Кстати, астронавты НАСА получают годовую зарплату в размере 152 258 долларов. По данным НАСА, к другим преимуществам службы относятся гибкий рабочий график и гибридные модели работы, а также оплата максимум десяти государственных праздников в год и оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком продолжительностью до двенадцати недель.

Те, кто прослужил в космическом агентстве менее трех лет, получают 13 дней ежегодного отпуска. Однако те, кто проработал в НАСА пятнадцать и более лет, получают 26 дней отпуска. Кроме того, за каждые две отработанные недели сотрудникам НАСА начисляется полдня оплачиваемого отпуска по болезни.

Напомним, американские астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор 19 марта вернулись на Землю. Вместе с экипажем миссии Crew-9 они высадились на побережье Флориды в США. Два астронавта приняли участие в первом пилотируемом полете космического корабля Starliner компании Boeing. Из-за многочисленных технических проблем в НАСА решило вернуть их на Землю с помощью капсулы Dragon компании SpaceX в рамках миссии Crew-9.

Уильямс и Уилмор провели на орбите больше дней, чем средняя продолжительность миссии на МКС, то есть полгода. Американским астронавтом, который провел в космосе самое длительное время, является Фрэнк Рубио — 371 день. Рекордсменом по этому показателю считается российский космонавт Олег Кононенко — более 878 суток.







