Астронавты Уилмор и Уильямс прибыли на станцию ​​в июне прошлого года. Во время полета на Starliner пять из 28 двигателей вышли из строя.

Барри Уилмор и Сунита Уильямс, прибывшие на Международную космическую станцию (МКС) в июне 2024 года на космическом корабле Starliner компании Boeing, скорее всего, вернутся на Землю после 12 марта. В этот день НАСА планирует доставить новых астронавтов на борту космического корабля SpaceX Dragon.

Экипаж находится на станции с июня 2024 года

На пути домой пару астронавтов будут сопровождать Ник Хейг из НАСА и Александр Горбунов из России, которые находятся на МКС с сентября 2024 года.

Уилмор и Уильямс прибыли на станцию 6 июня 2024 года. Во время полета на корабле произошла утечка гелия, и пять из 28 двигателей отказали. Американцы должны были прибыть на станцию в течение семи дней. 6 марта исполняется 273 дня их миссии.

Во время пресс-конференции 4 марта на космической станции Уилмор сказал, что «астронавты были готовы к длительному пребыванию, хотя и планировали пробыть там недолго».

«В этом и заключается суть космических полетов — планирование непредсказуемо, и именно так все неожиданно и произошло», — добавил он.

Он подчеркнул, что хотя политика является частью жизни, она не оказывает прямого влияния на расписание полетов. В январе президент Дональд Трамп и его советник и владелец SpaceX Илон Маск заявили, что хотят ускорить возвращение астронавтов, обвинив администрацию бывшего президента Джо Байдена в продлении их миссий.

Уильямс не согласился с недавним призывом Маска закрыть МКС в течение ближайших двух лет. НАСА планирует вывести станцию с орбиты в 2031 году.

«Это место кишит жизнью. Я думаю, сейчас, наверное, не время говорить об отказе от эксплуатации станции», — сказала Уильямс.

Когда Уилмора спросили о повседневной жизни на станции, он признался, что чувствует себя намного лучше физически, находясь в космосе, а Уильямс сказала, что ей легче засыпать.

Одним из самых захватывающих моментов миссии для Уильямс было наблюдение за северным сиянием.

«Вы стоите на месте, смотрите и понимаете, что Вселенная невероятно могущественна», — сказала она.

Уилмор рассказал о той ответственности, которую чувствует, когда помогает другому астронавту надеть скафандр, открывает люк и выпускает этого человека в открытый космос.

Американская астронавт призналась, что «будет скучать по всему, что связано с космосом». Уильямс добавила, что самые большие «американские горки» пережили их семьи на Земле, которые не знали, когда астронавты вернутся домой. По ее мнению, это была самая сложная часть миссии.