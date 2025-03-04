Экс-CEO Goldman Sachs Рауль Пал предсказал значительный рост биткоина и рынка криптовалют в целом в конце марта .

Эксперт по криптовалютам Рауль Пал уверен, что бычий рынок биткоина далек от завершения. Ожидается, что следующая взрывная фаза начнется в конце марта, когда BTC и другие криптоактивы достигнут новых максимумов. Но Пал предупреждает: коррекция — это часть роста рынка. Он уверен, что ралли биткоина продлится до 2026 года.





Рауль Пал, бывший руководитель Goldman Sachs и генеральный директор Real Vision, прогнозирует масштабный рост рынка криптовалют — еще в течение двух лет. По словам Пала, следующее восходящее движение наберет обороты не позднее конца марта. И тогда дела у биткоина и криптовалют действительно пойдут в гору. Финансовый специалист говорит о взрывной фазе, которую он называет «зоне бананов» — времени, когда цены на криптовалюты стремительно растут. Напомним, «зоне бананов» — это криптовалютная рыночная фаза, которая характеризуется ускоренным движением цены вверх.

Пал видит параллели с криптовалютным ажиотажем 2017 года. Тогда биткоин взлетел до головокружительных высот всего за несколько месяцев, прежде чем произошла резкая коррекция. Но эти колебания — часть игры, говорит эксперт.

«Мы уже пережили начало этой фазы. А теперь начались первые коррекции. Та же картина наблюдалась и в 2017 году!», — объясняет Пал.

Его прогноз: следующий бычий рост может наступить в апреле, мае и июне. А потом будет затишье – перед началом финального рывка.

Но следует проявлять осторожность: волатильность остается высокой. Несмотря на оптимистичный взгляд Пала, рынок криптовалют остается крайне нестабильным. Сильные корректировки порой могут спровоцировать панику. Поэтому любой, кто инвестирует, должен иметь крепкие нервы.

Факт в том, что текущий цикл может продлиться дольше, чем ожидалось. Если Пал прав, к 2026 году биткоин может достичь новых исторических максимумов. Ближайшие месяцы покажут, действительно ли рынок выйдет на новый уровень или в конце его ждет неприятный сюрприз.