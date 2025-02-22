Компания Core Power хочет не только генерировать энергию, но и обеспечивать ею суда в будущем.

Британская компания Core Power планирует ввести в эксплуатацию свою первую плавучую атомную электростанцию к середине 2030-х годов. Электростанция будет пришвартована у побережья США.

«Учитывая, что 65% экономической активности происходит на побережье, это позволит ядерной энергетике открыть новые рынки», — заявил генеральный директор Микал Бё в Хьюстоне, штат Техас.

Так могла бы выглядеть плавучая атомная электростанция. Фото: Core Power

Совместно с энергетической компанией Westinghouse Core Power уже разрабатывает так называемые ПАТЭС (плавучие атомные электростанции). Это небольшие реакторы, которые спроектированы так, чтобы поместиться в стандартный транспортный контейнер (шириной 2,50 м, высотой 2,60 м и длиной 6 или 12 м).

Core Power планирует использовать реакторы на расплавах солей (или жидкосолевые реакторы) в качестве технологии, в которой расщепляемый материал присутствует в расплавленной соли, прокачиваемой через реактор. Тепло, выделяемое при ядерном делении, поглощается водяным циклом, который, в свою очередь, приводит в действие паровую турбину.

В таких реакторах можно точно регулировать количество добавляемого топлива для поддержания стабильной реакции. В случае неисправности расплавленная соль сливается в емкости, где дальнейшая цепная реакция не происходит. Экспериментальные реакторы уже были построены в 1950-х и 1960-х годах, но они никогда не использовались для коммерческого производства энергии.

На первом этапе эти реакторы будут производиться промышленным способом. Благодаря небольшим размерам их можно использовать мобильно, обеспечивая электроэнергией даже отдаленные регионы. Острова, которые ранее полагались на дизельные генераторы, могут получать электроэнергию от микрореактора.

По словам Бё, вторым шагом станет разработка ядерных энергетических установок для гражданских судов. По данным Core Power, суда с атомными двигателями обеспечивают колоссальный прирост скорости, эффективности и грузоподъемности. В настоящее время в мире насчитывается 160 атомных морских судов, однако большинство из них находятся в военном секторе. Большинство гражданских судов, использовавших ядерную энергию, были переоборудованы обратно на обычные двигатели по соображениям экономии средств или безопасности.

Тем не менее, компания Core Power полагает, что ее плавучие атомные электростанции произведут революцию в области морского энергоснабжения. Компания называет свой план «Программа Liberty» — в честь американских грузовых судов Liberty, которые были построены в рекордно короткие сроки во время Второй мировой войны. Целью было производить грузовые суда быстрее, чем их мог потопить немецкий флот.

Компания Core Power планирует начать принимать заказы на свои плавучие атомные электростанции в 2028 году. Первые объекты планируется ввести в эксплуатацию в середине следующего десятилетия.