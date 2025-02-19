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kosmos_news
Исследователи хотят создать солнечные паруса для защиты Земли от геомагнитных бурь
Исследователи хотят разработать систему, которая будет предупреждать Землю о геомагнитных бурях как можно раньше. Предполагается, что им в этом помогут спутники, оснащенные солнечными парусами.

Солнечные бури могут нарушить работу многих важных технологий на Земле и потенциально привести к серьезным проблемам. Поэтому ученые постоянно работают над совершенствованием систем раннего оповещения о космической погоде.
Когда солнечные частицы попадают в магнитное поле Земли, это может вызвать проблемы. Изображение: Color4260/Shutterstock
Основная трудность до сих пор заключалась в том, чтобы приблизить соответствующие измерительные приборы к Солнцу, используя экономически эффективные методы. Для решения этой проблемы теперь предлагается совершенно инновационная идея: спутники, скользящие на парусах. Речь идет о солнечных парусах — приспособлении, использующем давление солнечного света или лазера на зеркальную поверхность для приведения в движение космического аппарата.

В настоящее время спутники в основном работают на химических веществах, что требует топлива и, следовательно, влечет за собой очень высокие затраты. Как сообщает Space.com, исследовательская группа Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) в сотрудничестве с НАСА в настоящее время разрабатывает спутники с совершенно новыми типами двигателей.

Поскольку в космосе нет ветров в смысле движения воздуха, паруса спутников скользят на фотонах, т.е. световых частицах, испускаемых Солнцем. Отдел космической погоды NOAA хочет выйти за рамки самого современного на данный момент измерительного пункта — точки Лагранжа L1 — и таким образом измерять солнечные ветры на 50 процентов раньше. Данные солнечные ветры могут привести к геомагнитным бурям в атмосфере Земли.
Солнечный парус «Solar Cruiser». Фото: НАСА
Точка Лагранжа L1 находится на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли. Оттуда, например, зонд НАСА Advanced Composition Explorer собирает данные, которые затем отправляет на Землю. Проект NOAA «Космическая погода Next» теперь хочет переместить точку наблюдения еще ближе к Солнцу.

Измеряемые солнечные ветры представляют собой заряженные частицы, испускаемые Солнцем, т. е. электроны и протоны. Когда они попадают в магнитное поле Земли, то не только вызывают северное сияние, но и, если они достаточно сильны, могут также воздействовать на электронные устройства, вызывая магнитные бури.

Это может оказать негативное влияние на электросети, системы GPS, воздушное движение и сельское хозяйство. Чем раньше на Земле смогут подготовиться к таким последствиям и отреагировать на них, тем лучше.

Паруса, разрабатываемые в рамках проекта «Solar Cruiser», будут разделены на четыре секции и займут общую площадь 1653 квадратных метра. Завершение строительства запланировано на февраль 2026 года.
Ожидается, что спутник с солнечными парусами будет запущен в космос на борту ракеты в 2029 году и направится к Солнцу.

#космос #земля #геомагнитные бури #солнечные паруса #солнце технологии
Источник: space.com
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