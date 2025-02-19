В 2032 году к Земле может приблизиться астероид 2024 YR4 размером до 90 метров. Вероятность столкновения с ним мала, но не равна нулю. Поэтому немецкие исследователи уже приступили к разработке плана защиты.

В декабре 2024 года в рамках проекта НАСА Atlas был обнаружен астероид под названием 2024 YR4. Он может оказаться в опасной близости от Земли. С вероятностью 2,1 процента возможно столкновение с нашей планетой, способное вызвать масштабные разрушения.

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Землей. Изображение: Shutterstock/solarseven

Астероид 2024 YR4 размером от 40 до 90 метров, скорее всего, не достигнет поверхности Земли.

«Однако его распад в атмосфере имел бы взрывную силу, которая в сто раз превзойдет силу бомбы, сброшенной на Хиросиму», — говорится в заявлении немецкой аэрокосмической и технологической группы OHB.

Поэтому исследователи OHB не хотят полагаться на вероятность, что астероид не столкнется с Землей. Была создана группа экспертов для решения проблемы защиты от астероидов. Разработка соответствующего плана миссии уже началась. План призван обеспечить возможность изменения траектории астероида в случае чрезвычайной ситуации.

Основой плана защиты стали миссии ЕКА и НАСА «Dart», «Hera» и «Ramses», в которых принимала участие OHB. Компания OHB разработала, построила и испытала зонд Hera по поручению ЕКА.

В настоящее время он направляется к астероиду Диморфос, чтобы исследовать последствия столкновения с зондом НАСА Dart. Dart был намеренно приведен в столкновение с Диморфосом, чтобы проверить, способно ли человечество отвести опасные объекты от возможного курса столкновения с Землей.

Миссию НАСА Dart можно охарактеризовать как успешную. Запланированное сокращение орбиты было превышено более чем в три раза. Однако исследователям также помог тот факт, что Диморфос представляет собой скорее груду обломков, удерживаемых вместе силой тяжести, чем своего рода кусок камня.

Исследователи OHB согласны с мнением большинства экспертов о том, что «вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей снизится до нуля после дальнейшего наблюдения за траекторией». Однако и не исключено, что такая вероятность возрастет.

В этом случае было бы неплохо иметь готовый план защиты. Следующая и наиболее благоприятная возможность для запуска ударного зонда будет в 2028 году. В это время астероид 2024 YR4 окажется на расстоянии восьми миллионов километров.