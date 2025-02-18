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kosmos_news
Пользователь форума Reddit оснастил Lumia 1020 от Nokia внутренними компонентами iPhone SE 3
После моддинга стандартные функции iPhone остаются неизменными.

Пользователь технического форума Reddit под ником OceanDepth95028 взял Lumia 1020 от Nokia и начал оснащать этот Windows-смартфон внутренними компонентами iPhone SE 3.
Находчивый любитель перенес внутреннюю начинку iPhone SE в устройство Nokia. Фото: Framesira
От Nokia Lumia 1020 он использовал только внешний корпус и дисплей, на который он поместил и заламинировал стекло экрана iPhone SE 3. Одной из проблем были разные размеры двух смартфонов, из-за чего пользователю Reddit пришлось удалить ёмкостные кнопки для сенсорной функции устройства Nokia.
Он переместил фронтальную камеру в соответствующее место на Lumia 1020, а затем удалил 41-мегапиксельную камеру на задней панели, чтобы установить на ее место 12-мегапиксельную камеру iPhone SE 3.

Затем пользователь OceanDepth95028 смог разместить светодиодную вспышку камеры iPhone там, где находится ксеноновая вспышка Lumia 1020.
 

Хотя ему удалось полностью сохранить функциональность лотка для SIM-карты, была одна проблема, для которой пользователь Reddit не смог найти решения: ему пришлось закрыть 3,5-мм аудиоразъем. Никаких проблем не возникло с разъемом Lightning на нижней части гибридного смартфона, который можно использовать для передачи данных и зарядки вновь созданного так называемого «NokiaApple LumiPhone 1020 SE».

По данным OceanDepth95028, вычислительная мощность чипа Apple A 15 Bionic сохранена, как и 128 ГБ флэш-памяти и использование мобильных сетей 5G. Недавно собранный смартфон работает на базе новейшего программного обеспечения iOS 18.3.1, которое можно обновить по беспроводной сети через так называемый компьютер Хакинтош.


Термин «Хакинтош» является производным от слова «Macintosh» (англ. hackintosh; от англ. hack — взлом и англ. Macintosh — «макинтош») и относится к компьютеру, переоборудованному для работы под управлением MacOS. Хотя для экспертов переделка ПК в Mac — сравнительно простая задача, и существуют различные инструкции, лишь немногие любители отважились заняться моддингом мобильных устройств.

#технологии #nokia #моддинг #iphone se 3 #lumia 1020
Источник: reddit.com
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