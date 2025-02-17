Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В Китае перерабатывают старые ветряные турбины в асфальт для дорог
До сих пор не существует эффективного метода переработки лопастей ротора, изготовленных из композитных материалов. Теперь их в экспериментальном порядке переработали в дорожное покрытие.

Срок службы ветряных турбин обычно составляет 20–25 лет. Многие компоненты затем могут быть переработаны как металлолом. До сих пор лопасти ротора не нашли полезного применения. Потому что они изготовлены из композитных материалов, таких как стекло- или углеродное волокно и эпоксидная смола. Хотя они особенно легкие, прочные и устойчивые к коррозии, их особенно сложно и дорого перерабатывать, что в основном связано с энергоемким процессом разделения соединенных материалов.


В поисках возможных вариантов использования старых лопастей ротора исследовательская группа из Института химической физики в Ланьчжоу (Китай) воспользовалась их свойствами: исследователи перерабатывают их в дорожное покрытие.

Отбракованные лопасти ротора сначала измельчаются, а затем подвергаются химической обработке. Полученный материал можно добавлять в асфальтобетонные и цементные смеси.

В сотрудничестве с местной строительной компанией эти новые смеси были применены на участке шоссе Цинфу в Ланьчжоу. Город на северо-западе Китая с населением более 4 миллионов человек расположен на историческом Шелковом пути.

По словам руководителя строительной компании Ван Чжаоли, после 5 месяцев эксплуатации на дорожном покрытии не было обнаружено трещин и повреждений, что говорит в пользу данного вида переработки, согласно сообщению СМИ.

В Китае многие ветряные турбины в настоящее время приближаются к концу своего срока службы. Руководитель исследовательской группы Тан Чжичэн утверждает, что его метод переработки может превратить множество лопастей ротора, которые вскоре будут выведены из эксплуатации, в ценные «городские минеральные ресурсы».

Сейчас его команда работает над тем, чтобы сделать подход к переработке масштабируемым. Технология направлено на содействие экологическому развитию Китая.

#энергетика #ветряные турбины #асфальт #лопасти
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft удалила Intel Core 8-го, 9-го и 10-го поколений из списка поддерживаемых Windows 11 24H2
24
В Подмосковье появится завод по производству стройматериалов из листовой стали
3
Флагманы Huawei Pura 80 Pro получат двухслойные OLED-экраны и новые камеры
+
«Капитан Америка: Новый мир» получил самую низкую зрительскую оценку в истории Marvel
2
Игроки League of Legends жалуются на усталость глаз из-за новой графики
+
Microsoft снимает блокировку обновления Windows 11 24H2 для устройств Asus
+
Bloomberg: Представители Украины также приглашены на встречу советников президентов США и РФ
2
Вскоре после выхода Elden Ring Nightreign получит DLC с новыми боссами и персонажами
+
LiXiang представила свою новую электрическую силовую установку
+
Компания Sugar Cubes представила новый игровой портативный компьютер N97 Elite
1
Nvidia готовит к выходу видеокарту RTX 5050
1
В России разработали и запатентовали уникальный вездеход - ЗТМ-3925
2
Песчаные черви в Dune Awakening: как игроки смогут с ними взаимодействовать
+
В Госдуме рассмотрят повышение пенсии ветеранам боевых действий
10
Появилась информация о повреждениях авианосца USS «Гарри Труман»
+
Science Advances: Разумная жизнь – это естественный результат эволюции не только для Земли
1
BYD намерена развернуть массовые поставки твердотельных тяговых аккумуляторов к 2030 году
+
Oppo готовится представить самый тонкий в мире складной телефон Find N5
1
Microsoft добавила несколько процессоров AMD в список поддерживаемых Windows 11 24H2
1
Релиз One UI 7.1 может быть отменён в связи с переносом даты запуска One UI 7.0
+

Популярные статьи

Собираем игровой ПК за 135 000р на 7 лет, выжимая максимум из новой технологии NVIDIA DLSS 4.0
16
«Деривация-ПВО» с умными 57-мм боеприпасами - что известно о новейшем комбинированном комплексе
5
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro и Chimbalix на пригодность для использования
19
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
10
Итоги гоночного уик-энда 15-16 февраля
+
Оптимальный игровой ПК на Intel и NVIDIA за 86 000 рублей для всех ААА-хитов 2025 года
21
GTA VI, PlayStation 5 и будущее игровой индустрии — что нас ждёт в 2025 году
2
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка на примере игры Control и программы Blender
34
Как приручить RX 7600 в игре Avowed: тесты - баги и тонкая настройка
34

Сейчас обсуждают

slikts
09:49
Какой европейский бред написан!
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности подвёл итоги встречи
aleximus777
09:47
Прекрасно работают все компы, что при апгрейде продавал со скидкой знакомым. Майнерские карты тоже отличный пример. Так что либо ты попадаешь в реально маленький процент брака, либо вообще не следишь ...
Собираем игровой ПК за 135 000р на 7 лет, выжимая максимум из новой технологии NVIDIA DLSS 4.0
Кверт1919
09:44
Зачем фото Илона Маска поставили? что за бред вы творите
Собираем игровой ПК за 135 000р на 7 лет, выжимая максимум из новой технологии NVIDIA DLSS 4.0
OgoGoLog
09:42
Да он блаженный, верит в какие-то бредни от конторки под названием УРИАН или как-то так. Они там желтую субстанцию ещё в уши слушателям льют.
Россия на будущих переговорах будет учитывать опыт обмана со стороны Запада — Песков
Самсон Арнаутов
09:38
упс
Беспилотник ВСУ заснял на передовой продвинутую версию Солнцепека – дальнобойную ТОС-2 "Тосочка"
AntonHT
09:37
учитывая то как на западе любят коверкать правду, выдавать одно за другое, хохлы тупо обстреляют сами себя и попадут в нато, события последних лет это только доказывают. Поэтому пока салорейх не будет...
The Guardian: Группа сенаторов США обсуждает план ускоренного вступления Украины в НАТО
Vlad Orlov
09:37
Видимо новые процессоры настолько г...вно что уже удалили нормальные
Bloomberg: Представители Украины также приглашены на встречу советников президентов США и РФ
typym6ek
09:36
Всё верно! АФ 16х, с 2012г примерно, не влияет на про-сть. Если конечно карта не начального уровня.
Как приручить RX 7600 в игре Avowed: тесты - баги и тонкая настройка
Влад Кузнецов
09:29
Есть конечно очевидные риски в этом деле, но так или иначе за этим будущее, поэтому как минимум протестировать стоит.
Тестовая доставка продуктов дронами стартует в «Самокате»
Челентано
09:22
Ну я так и понял, на другое Вы вряд ли способны ))). Только директор может так думать.
Эксперты назвали несколько причин оплавления разъёмов 12VHPWR на видеокартах GeForce RTX 50
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем