До сих пор не существует эффективного метода переработки лопастей ротора, изготовленных из композитных материалов. Теперь их в экспериментальном порядке переработали в дорожное покрытие.

Срок службы ветряных турбин обычно составляет 20–25 лет. Многие компоненты затем могут быть переработаны как металлолом. До сих пор лопасти ротора не нашли полезного применения. Потому что они изготовлены из композитных материалов, таких как стекло- или углеродное волокно и эпоксидная смола. Хотя они особенно легкие, прочные и устойчивые к коррозии, их особенно сложно и дорого перерабатывать, что в основном связано с энергоемким процессом разделения соединенных материалов.







В поисках возможных вариантов использования старых лопастей ротора исследовательская группа из Института химической физики в Ланьчжоу (Китай) воспользовалась их свойствами: исследователи перерабатывают их в дорожное покрытие.

Отбракованные лопасти ротора сначала измельчаются, а затем подвергаются химической обработке. Полученный материал можно добавлять в асфальтобетонные и цементные смеси.

В сотрудничестве с местной строительной компанией эти новые смеси были применены на участке шоссе Цинфу в Ланьчжоу. Город на северо-западе Китая с населением более 4 миллионов человек расположен на историческом Шелковом пути.

По словам руководителя строительной компании Ван Чжаоли, после 5 месяцев эксплуатации на дорожном покрытии не было обнаружено трещин и повреждений, что говорит в пользу данного вида переработки, согласно сообщению СМИ.

В Китае многие ветряные турбины в настоящее время приближаются к концу своего срока службы. Руководитель исследовательской группы Тан Чжичэн утверждает, что его метод переработки может превратить множество лопастей ротора, которые вскоре будут выведены из эксплуатации, в ценные «городские минеральные ресурсы».

Сейчас его команда работает над тем, чтобы сделать подход к переработке масштабируемым. Технология направлено на содействие экологическому развитию Китая.