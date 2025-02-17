Жидкая вода является важным строительным материалом для жизни. Новые наблюдения за планетой должны предоставить дополнительные подробности.

Планета HD 20794 d, расположенная всего в 20 световых годах от Земли, имеет наилучшие условия для существования жизни. Это подтвердила международная группа астрономов после открытия планеты около 3 лет назад.







Планета расположена в так называемой «зоне обитания». Она вращается вокруг звезды, по размеру схожей с Солнцем, — на таком расстоянии, чтобы на планете могла существовать жидкая вода. Жидкая вода считается важным условием существования жизни в том виде, в котором ее знают астрономы.

Масса планеты примерно в 6 раз превышает массу Земли, поэтому ее также называют «суперземлей». Первооткрыватель Майкл Кретинье из Оксфордского университета обнаружил ее в 2022 году с помощью спектрографа HARPS в обсерватории Ла-Силья в Чили. Первоначально было не совсем ясно, относятся ли эти данные к какой-либо планете, но теперь эта теория получила подтверждение.

«Для меня, конечно, было большой радостью, когда мы смогли подтвердить существование планеты», — говорит Кретинье в пресс-релизе.

По его словам, «исходный сигнал находился на грани предела обнаружения спектрографа, поэтому в то время было трудно быть полностью уверенным, был ли сигнал реальным или нет». Что интересно, её близость к нам означает, что есть надежда на то, что будущие космические миссии получат её изображение.

Если жизнь на этой планете действительно существует, она подвергается более суровым условиям, чем на Земле. Орбита HD 20794 d вокруг своей звезды не круглая, а эллиптическая. В течение одного оборота ее расстояние от звезды значительно меняется — от внутреннего края обитаемой зоны до внешнего края обитаемой зоны.

Дальнейшие исследования должны раскрыть больше подробностей о планете. Чрезвычайно большой телескоп, Обсерватория обитаемых миров и Большой интерферометр для экзопланет (LIFE) предназначены для изучения состава атмосфер планет земного типа. Там могут быть обнаружены газы, которые могут указывать на наличие биологической жизни на планете.