В этом году на выставке Bauma компания Hyundai планирует представить мобильный экскаватор с новым топливным элементом.

Водород в качестве топлива пока широко не используется в легковых автомобилях. Попытки использовать это решение, в том числе компанией Toyota с ее машиной Mirai, не увенчались успехом. Однако технология топливных элементов рассматривается как имеющая большой потенциал в других областях, например, в строительной технике.

Hyundai HW155H работает на водороде. Фото: Hyundai

Такого подхода придерживается компания Hyundai Construction Equipment. В этом году на выставке Bauma в Мюнхене, крупнейшей в мире выставке строительной техники, корейская компания планирует продемонстрировать экскаватор, работающий на водороде.

15-тонный мобильный экскаватор HW155H впервые был представлен на выставке Bauma 2022. Однако в то время это был статичный экспонат. В апреле Hyundai планирует представить водородный экскаватор на выставке и продемонстрировать его в полной мере.

HW155H оснащен интегрированной системой топливных элементов, работающей на водороде и обеспечивающей общую мощность от 70 до 100 кВт. Компания утверждает, что одного бака топлива может хватить на 8 часов непрерывной работы.

Заправка системы топливных элементов должна занять всего 20 минут. В этом году на выставке Bauma компания Hyundai планирует представить целый ряд решений по хранению и заправке энергии, разработанных совместно с Hyundai Motor Company.

Преимущество водородных строительных машин очевидно. Они не только могут работать без выбросов. Они также намного тише обычных строительных машин с двигателями внутреннего сгорания.

Hyundai Construction Equipment — не единственная компания, работающая над спецтехникой на топливных элементах. Компании Liebherr, Komatsu и JCB также ранее представляли концепции водородных экскаваторов. Большой колесный погрузчик такого типа от Liebherr уже продемонстрировал свои возможности.