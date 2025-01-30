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Россети планирует интегрировать майнинговые предприятия по добычи BTC в энергосистему
Российская государственная энергетическая компания «Россети» планирует интегрировать майнинговые предприятия в энергосистему и координировать их работу по всей стране.

Крупнейшая российская электросетевая компания «Россети» объявила о планах интегрировать инфраструктуру майнинга криптовалюты в свою электросеть с целью более эффективного использования недозагруженных электростанций. Государственная компания также выразила заинтересованность в запуске собственной майнинговой инфраструктуры и взятии на себя координации размещения всех таких предприятий в России.
 


В интервью российской газете «Коммерсант» компания «Россети» пояснила, что интеграция и расширение инфраструктуры майнинга может помочь более эффективно использовать неиспользуемые мощности и повысить загрузку энергоузлов. Кроме того, можно было бы получить дополнительные доходы за счет тарифов, стимулировать экономическое развитие и налоговые поступления, а также удерживать низкие цены на электроэнергию для населения.

«Россети» — публичная энергетическая компания, присутствующая практически во всех регионах России. Контрольный пакет акций акционерного общества — более 88 процентов — принадлежит государству. В состав группы компаний «Россети» входят различные электростанции и компании, а также электросетевые комплексы общей протяженностью более 2,1 млн км. Компания управляет всей инфраструктурой передачи и распределения электроэнергии в России. Она является центральным органом управления энергетической инфраструктурой и располагает подробной информацией о доступных мощностях электросети.

Глава группы «Россети» Андрей Рюмин в своем письме проинформировал премьер-министра РФ Михаила Мишустина о заинтересованности компании играть ключевую роль в регулировании майнинговой индустрии в России. «Россети» хотят взять под свой контроль размещение таких предприятий в регионах и управление их энергопотреблением.

Однако этот план подвергся критике. Глава Ассоциации майнинговых предприятий Сергей Безделов считает, что предоставление крупнейшей энергетической компании возможности самостоятельно определять месторасположение объектов будет нарушением принципов конкуренции и будет носить дискриминационный характер. Директор Центра исследований электроэнергетики НИУ ВШЭ Сергей Сасим также считает, что это затруднит развитие некоторых секторов экономики и может привести к недобросовестной конкуренции, особенно если «Россети» сами займутся майнингом. Поэтому полномочия оператора сети не следует расширять, добавил эксперт.

Пока неизвестно, одобрит ли Кремль план крупнейшего в стране оператора электросетей и официально назначит ли он его координатором майнинговой индустрии. В прошлом году российское правительство разрешило использование криптовалют в международной торговле и издало правила легального майнинга, которые уже включают элементы государственного контроля. Однако до сих пор в России не существует четких рекомендаций по размещению таких предприятий. Компании обосновались там, где цена на электроэнергию была низкой, мощности было достаточно, а электроснабжение — надежным.

Однако предыдущий подход также приводил к локальному дефициту энергии в некоторых районах, особенно в зимние месяцы и периоды сильной жары. По этой причине правительство России приняло решение временно ограничить майнинг в 13 регионах страны.

В то же время «Россети» отметили снижение потребления электроэнергии в других регионах, что привело к неиспользованию сетевых мощностей и росту затрат на обслуживание. К регионам с низкой загрузкой сетей относятся Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, республика Коми и Тюменская область, где имеется более 500 МВт свободной мощности, например, из-за снижения добычи нефти.

Для стимулирования спроса на электроэнергию в этих регионах «Россети» хотят привлечь новых потребителей, например, майнинговые компании, с помощью льготных цен на электроэнергию или специальной модели переменного тарифа. По словам Безделова, этот специальный тариф будет положительно воспринят майнинговой индустрией и также может способствовать увеличению объемов производства и стабильности сети. 

Однако «Россети» хотят не просто подключить майнинговые мощности к свободным сетевым мощностям, но и, судя по всему, целенаправленно влиять на их работу, чтобы избежать «узких мест» и стабилизировать сеть. Государственная компания хочет отслеживать и контролировать потребление энергии майнерами. Это может означать, что мощности электростанций будут снижаться в периоды высокой нагрузки на сеть или что операторам будут предоставлены стимулы для переноса своей деятельности на непиковые периоды. Пока неясно, получат ли компании компенсационные выплаты — аналогичные программам реагирования на спрос техасского сетевого оператора ERCOT.

В конечном итоге контролируемый государством поставщик электроэнергии «Россети» мог бы косвенно контролировать, когда и где добыча цифровых монет в России будет прибыльной, посредством изменения цен на электроэнергию для майнеров. Получив дополнительные регулирующие полномочия, компания могла бы блокировать целые регионы для добычи криптовалют или отдавать им особые предпочтения.


#россия #технологии #криптовалюты #майнинг #биткоин #энергетика #россети
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