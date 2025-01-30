Неопознанные беспилотники, появившиеся в небе над США, имели разрешения на полеты, и многие из них запускали обычные граждане.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила 28 января, что таинственные беспилотники, появившиеся над Нью-Джерси, имели разрешения на полеты, и многие из них принадлежали любителям. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что предыдущая администрация скрывала правду по этому вопросу.







«Проведя исследование и анализ, мы можем сделать вывод, что беспилотники, которые были замечены над Нью-Джерси в большом количестве, были разрешены FAA (Федеральным управлением гражданской авиации) для исследовательских полетов и других целей», — сказала Ливитт во время своего первого брифинга в Белом доме.

Она отметила, что это заявление самого президента Дональда Трампа.

«Многие из этих дронов принадлежали частным лицам. Это был не враг», — добавила Ливитт.

В заявлениях Трампа упоминались сообщения (в основном в ноябре и декабре) о беспилотниках над территорией США, в том числе в районе Нью-Джерси, возле военных баз. Волна сообщений, в том числе от политиков, вызвала обеспокоенность и побудила предыдущую администрацию провести расследование. Выводы служб на тот момент соответствовали тому, что Трамп объявил во вторник.

Стоит отметить, что в конце прошлого года ФБР и военные привезли в Нью-Джерси специализированное оборудование для обнаружения дронов и направили специалистов для наблюдения за небом. Представители разведывательных служб также дали разъяснения по этому вопросу конгрессменам в Комитете по разведке.

Несмотря на это, новый президент неоднократно заявлял, что власти скрывают правду по этому вопросу.

Сообщения о замеченных беспилотниках возле военных баз США появились и в других частях мира. В конце ноября ВВС США сообщили о замеченных «небольших беспилотных летательных аппаратах» различной конфигурации в районе авиабаз Лейкенхит, Милденхолл и Фелтвелл в Великобритании.

Сообщения о подобных явлениях появлялись также около баз в Германии. Пентагон пока не объяснил происхождение объектов в Великобритании, но установил, что они не представляют угрозы безопасности.