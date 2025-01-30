Последнее обновление Windows 11 содержит ряд проблем, которые на данный момент можно решить только одним способом.

Последнее обновление Windows 11 вызывает проблемы у некоторых пользователей. Например, у некоторых людей после установки пропадает звук, а у других веб-камера внезапно перестает распознаваться. Об этом сообщил Windows Latest, а на техническом форуме Reddit уже появились жалобы недовольных пользователей.



В частности, это обновления «KB5050009» и «KB5050021». Одна из проблем заключается в том, что Bluetooth-наушники больше не работают. Они подключены к компьютеру, но звука нет. Проблему не удается решить даже путем повторного подключения наушников или сброса настроек Bluetooth на ПК.

Некоторые наушники Bluetooth больше не воспроизводят звук

У некоторых людей, использующих наушники или другие аудиоустройства через внешний цифровой аудио конвертер USB, также пропадает звук. Затем в диспетчере устройств появляется следующее сообщение: «Невозможно запустить это устройство. (Код 10) Недостаточно системных ресурсов для API».

Другая проблема возникает со встроенными веб-камерами, которые внезапно перестают распознаваться Windows. До сих пор это наблюдалось в основном на мониторах Dell. В настоящее время не существует другого решения проблемы, кроме полной переустановки Windows 11.

Помимо этих ошибок пользователи жалуются и на другие проблемы:

Ошибки установки. Установка либо завершается ошибкой, либо перезапускается бесконечно.

Сбои. Во время компьютерной игры сочетание клавиш Alt + Tab приводит к зависанию ПК.

Диспетчер задач. Сочетание клавиш Ctrl + Alt + Delete для открытия диспетчера задач больше не работает.

Smart App Control. Windows использует Smart App Control для проверки безопасности приложений, но обновление ошибочно блокирует некоторые приложения.

В настоящее время решения проблем не существует, и Microsoft пока не отреагировала на жалобы. Ожидается, что обновление будет заблокировано, а исправление будет выпущено позже. Пока неясно, когда это произойдет.

Если уже установлено обновления и возникли проблемы, можно удалить обновления, пока проблемы не будут устранены. Для этого нужно открыть «Параметры» Windows > «Центр обновления Windows» > «Журнал обновлений» и прокрутить вниз до пункта «Удаление обновлений». В списке найти обновление, которое следует удалить.

Если обновление там не указано, можно сбросить настройки компьютера до более старой версии Windows 11 в разделе «Система» > «Восстановление».

Если еще не установлено обновление, можно выбрать «Центр обновления Windows» > «Приостановить обновления». Это опция позволяет приостановить обновления до тех пор, пока Microsoft не предоставит новое решение.