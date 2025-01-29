Беспилотник SIRTAP от Airbus разработан таким образом, чтобы иметь возможность взлетать и приземляться на авианосце «Хуан Карлос I» (Juan Carlos I).

«Хуан Карлос I» — флагман испанского флота. Многоцелевой военный корабль может использоваться как авианосец и как десантный боевой корабль. Теперь Испания планирует использовать беспилотники на авианосце.

Дрон еще не готов к полету. Фото: Airbus

Причиной этому послужило предстоящее снятие с эксплуатации самолета Matador II EAV-8B+. Вертикально взлетающие истребители ВМС Испании планируется вывести из эксплуатации в 2030 году.

В связи с этим компании Airbus и испанская судостроительная компания Navantia объявили о намерении интегрировать беспилотник SIRTAP в авианосец. Об этом сообщает портал TWZ.

SIRTAP (Sistema Remotamente Tripulado de Altas Prestaciones, высокопроизводительная дистанционно управляемая авиационная система) — это в первую очередь беспилотный летательный аппарат для наблюдения и разведки, но его также можно использовать для радиоэлектронной борьбы. По данным Airbus, аппарат может запускаться с грунтовой взлетно-посадочной полосы длиной 800 метров.

Поэтому 236,5-метровому «Хуану Карлосу I», оборудованному трамплином, потребуется определенная поддержка взлета и посадки. На корабле нет катапультной системы запуска и тормозных тросов.

Возможное решение может подсказать турецкий флагман Anadolu. Он был построен по образцу корабля «Хуан Карлос I» и также имеет аппарель на носу. Турецкий беспилотник Bayraktar TB3 уже успешно взлетел и приземлился на авианосец. Это стало возможным, в том числе, благодаря «роликовой системе», которая помогает разгонять дрон. Позднее можно будет добавить крюки-задержатели для облегчения посадки.

SIRTAP все еще находится в стадии разработки, но, как ожидается, совершит первый полет в этом году. Длина составляет 7,3 метра, а размах крыльев — 12 метров. Максимальный взлетный вес составляет 750 кг, из которых 150 кг приходится на полезную нагрузку. Заявленная продолжительность полета составит более 20 часов, максимальная скорость — около 200 км/ч. Управление дроном осуществляется с наземной станции, при этом одна станция отвечает за управление не менее тремя беспилотниками.

SIRTAP не только сможет взлетать и приземляться на судне «Хуан Карлос I», но и будет интегрирован в боевую систему SCOMBA, которой оснащено большинство испанских военных кораблей. Если проект окажется успешным, Испания сможет заказать у Airbus больше систем SIRTAP. В настоящее время запланировано приобрести всего 9 систем по 3 дрона в каждой.