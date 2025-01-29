В обновлении iOS 18.3 компания Apple интегрировала новую функцию, которая позволяет — изначально избранным пользователям — отправлять текстовые сообщения через спутниковую сеть Starlink. Таким образом, Apple предлагает альтернативу собственной службе спутниковой связи компании, которая используется для реализации функции экстренного вызова SOS.
Как сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Apple уже некоторое время тестирует iPhone с сервисом Starlink от компании SpaceX Илона Маска. С обновлением iOS 18.3 эта технология появилась на iPhone, но не была упомянута в официальном журнале изменений.
Сотрудничество стало неожиданностью: американский оператор связи T-Mobile, через которого предоставляется эта услуга, до сих пор предлагал Starlink только в качестве опции для смартфонов Samsung. Опцию можно заказать для таких моделей, как Galaxy Z Fold и Galaxy S24.
Служба экстренного вызова Apple (Emergency SOS) использует спутниковую сеть Globalstar, которая позволяет пользователям отправлять текстовые сообщения и совершать экстренные вызовы за пределами сотовой сети. Совсем недавно, в ноябре 2024 года, Apple инвестировала 1,5 миллиарда долларов в Globalstar и углубила сотрудничество.
По данным Bloomberg, предложение Starlink доступно только избранным пользователям в США. В настоящее время это бета-версия программы, которая позволяет отправлять текстовые сообщения через спутник «практически из любой точки мира». На этапе тестирования T-Mobile также обновил свой сайт поддержки, чтобы подтвердить, что спутниковая служба Starlink поддерживает iPhone. Apple официально не подтвердила интеграцию этой функции.
По словам Маска и T-Mobile, текущая интеграция сети Starlink — это только начало. Нынешняя функциональность текстовых сообщений будет расширена до передачи данных и голосовых вызовов.
В отличие от предложения Globalstar, смартфоны с подключением Starlink больше не нужно направлять в небо для приема сигнала. По словам Маска, нынешняя группировка спутников Starlink-смартфон должна обеспечить передачу изображений среднего разрешения, музыки и аудиоподкастов. По словам Маска, следующее поколение также сможет принимать видео среднего разрешения.
По данным SpaceX, предложение Starlink по прямой связи с сотовыми сетями включает сотни спутников, которые создадут глобальную сеть. T-Mobile будет не единственным провайдером, который сможет использовать эту сеть. На сайте Starlink уже названы первые партнеры по прямой связи из разных стран. Единственным упомянутым в настоящее время европейским сетевым оператором является Salt из Швейцарии.
Официальных заявлений от крупнейших европейских сетевых операторов, таких как Deutsche Telekom и Telefonica/O2, пока не поступало, но представитель компании Telekom Филипп Корнштедт сообщил, что партнерство не исключается. Vodafone исключает использование решения Starlink для прямого подключения к сотовой сети. Вместо этого они полагаются исключительно на спутниковую сеть Kuiper компании Amazon.