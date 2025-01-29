Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Благодаря iOS 18.3 iPhone поддерживают спутниковую связь через Starlink — но пока не для всех
Apple и SpaceX объединились, чтобы обеспечить iPhone спутниковой связью. Первоначально предложение будет доступно небольшой группе пользователей для тестирования.

В обновлении iOS 18.3 компания Apple интегрировала новую функцию, которая позволяет — изначально избранным пользователям — отправлять текстовые сообщения через спутниковую сеть Starlink. Таким образом, Apple предлагает альтернативу собственной службе спутниковой связи компании, которая используется для реализации функции экстренного вызова SOS.
Starlink на смартфоне. Фото: DenPhotos
Как сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Apple уже некоторое время тестирует iPhone с сервисом Starlink от компании SpaceX Илона Маска. С обновлением iOS 18.3 эта технология появилась на iPhone, но не была упомянута в официальном журнале изменений.

Сотрудничество стало неожиданностью: американский оператор связи T-Mobile, через которого предоставляется эта услуга, до сих пор предлагал Starlink только в качестве опции для смартфонов Samsung. Опцию можно заказать для таких моделей, как Galaxy Z Fold и Galaxy S24.

Служба экстренного вызова Apple (Emergency SOS) использует спутниковую сеть Globalstar, которая позволяет пользователям отправлять текстовые сообщения и совершать экстренные вызовы за пределами сотовой сети. Совсем недавно, в ноябре 2024 года, Apple инвестировала 1,5 миллиарда долларов в Globalstar и углубила сотрудничество.

По данным Bloomberg, предложение Starlink доступно только избранным пользователям в США. В настоящее время это бета-версия программы, которая позволяет отправлять текстовые сообщения через спутник «практически из любой точки мира». На этапе тестирования T-Mobile также обновил свой сайт поддержки, чтобы подтвердить, что спутниковая служба Starlink поддерживает iPhone. Apple официально не подтвердила интеграцию этой функции.

По словам Маска и T-Mobile, текущая интеграция сети Starlink — это только начало. Нынешняя функциональность текстовых сообщений будет расширена до передачи данных и голосовых вызовов.

В отличие от предложения Globalstar, смартфоны с подключением Starlink больше не нужно направлять в небо для приема сигнала. По словам Маска, нынешняя группировка спутников Starlink-смартфон должна обеспечить передачу изображений среднего разрешения, музыки и аудиоподкастов. По словам Маска, следующее поколение также сможет принимать видео среднего разрешения.

По данным SpaceX, предложение Starlink по прямой связи с сотовыми сетями включает сотни спутников, которые создадут глобальную сеть. T-Mobile будет не единственным провайдером, который сможет использовать эту сеть. На сайте Starlink уже названы первые партнеры по прямой связи из разных стран. Единственным упомянутым в настоящее время европейским сетевым оператором является Salt из Швейцарии.

Официальных заявлений от крупнейших европейских сетевых операторов, таких как Deutsche Telekom и Telefonica/O2, пока не поступало, но представитель компании Telekom Филипп Корнштедт сообщил, что партнерство не исключается. Vodafone исключает использование решения Starlink для прямого подключения к сотовой сети. Вместо этого они полагаются исключительно на спутниковую сеть Kuiper компании Amazon.


#apple #технологии #смартфон #iphone #spacex #ios #starlink #спутниковая связь
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На фотографиях китайского истребителя J-XDS обнаружены подвижные законцовки крыла
3
Samsung добавила в Galaxy S24 Ultra режим камеры Ocean Mode
3
Новая китайская алюминиево-ионная батарея теряет только 1% мощности за 10 000 циклов зарядки
6
В России был замечен ракетный комплекс, замаскированный под гражданский грузовик
2
Завод «Саста» в этом году начнёт серийное производство пятиосевых станков для нужд авиастроения
+
НАСА завершает ключевые испытания «бесшумного» сверхзвукового самолета X-59
2
Стивен Огг выразил желание вернуться в GTA 6, только чтобы его персонаж Тревор погиб в самом начале
+
Энтузиасты изучили библиотеку AMD FSR 4, подтвердив совместимость только с видеокартами RDNA 4
14
Первоначальный тест показывает, что серверные процессоры Zen 4 могут работать в настольных ПК с AM5
+
За минувший год BYD стал лидером на китайском рынке по общей выручке
+
Тим Суини подтвердил, что Alan Wake 2 не появится в магазине Steam
+
Дональд Трамп издал указ о создании американского аналога системы ПРО «Железный купол»
3
Qualcomm работает над новым процессором Snapdragon X2 Ultra Premium
1
Новый иранский дрон Gaza успешно протестирован во время военных учений
1
Президент Польши Анджей Дуда: «Северные потоки» должны быть демонтированы
2
Украинские мошенники стали присылать россиянам деньги в рамках новой преступной схемы
6
Компания Casio представила три новые модели часов MWA300H-1AV, MWA300H-2AV и MWA300H-3AV
+
Обновление Windows 11 KB5050009 вызвало проблемы в работе наушников, веб-камер и даже Alt+Tab
+
Администрация Трампа вводит дополнительные пошлины на ввозимые полупроводники и фармацевтику
+
Смартфон Google Pixel 9a появится в марте с максимальной памятью на 256 ГБ и батареей на 5100 мАч
+

Популярные статьи

Мои размышления о вселенной С.Т.А.Л.К.Е.Р.а в свете выхода фильма S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of the Zone
8
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Январь)
60
О запрете PlayStation 5 и Xbox series на территории России - новый пакет санкций
9
Выпущен Chimbalix 24.6 и почему у Linux нет хорошего будущего в настольном сегменте
38
О светодиодных лампах - кривая сборка, использование разных светодиодов и немножко экономики
14
Китайский чат-бот DeepSeek не уступает ChatGPT, а в некоторых сценариях и превосходит
11
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Мой субъективный топ-10 лучших игр 2024 года с кучей японских и инди-игр (18+)
+
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
88
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
28

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
17:00
даа.ядра.тензоры.а картинка дерьмище конченое .мылосос
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
Bernigan
16:59
Я же ниже сравнил все сглаживания, ты уже забыл, голова дырявая
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
Nvidia&Intel Hater
16:59
там санитары его поймать никак не могут.снова в бегах.кто о дверь на ключ не закрыл
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
Bernigan
16:59
Пофиг на ТАА, сверху ДЛСС достаточно чёткий, чётче уже некуда
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
Nvidia&Intel Hater
16:58
он другие то не хочет сравнить сглаживания
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
Evgeny Chezarin
16:58
Параша этот TAA коей окрестили уже десятки уважаемых себя не продажных обзорщиков и 3d креативщиков. Мыльное говно для тупых клоунов залили в промытие маркетинговым мусором головы, а гои тупые радуютс...
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
Nvidia&Intel Hater
16:57
тебе ли шиз с мылососом что то говорить,ты в розыске от ПНД
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
Bernigan
16:56
Да мне плевать на это всё, как не понятно? Пусть хоть из 144p делают, если картинка будет чёткой, новые технологии оптимизации, понимаешь? ИИ, нейросети, тензорные ядра, всё это работает чтобы компенс...
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
zik3ak
16:54
Мне кажется, или им один клоун сценарий на всю страну пишет: - Гиперзвук спиздила Россия - Данные ии спиздил Китай
В США разрабатывают БМП нового поколения XM-30 для замены M-2 Bradley
Evgeny Chezarin
16:53
Лови тюбик смазки dlss (от ultra до best performance) и начинай втирать в свою безду. Главное глубже втирай, ведь при таком зрении надо больше выдавливать.
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем