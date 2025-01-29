Apple и SpaceX объединились, чтобы обеспечить iPhone спутниковой связью. Первоначально предложение будет доступно небольшой группе пользователей для тестирования.

В обновлении iOS 18.3 компания Apple интегрировала новую функцию, которая позволяет — изначально избранным пользователям — отправлять текстовые сообщения через спутниковую сеть Starlink. Таким образом, Apple предлагает альтернативу собственной службе спутниковой связи компании, которая используется для реализации функции экстренного вызова SOS.

Starlink на смартфоне. Фото: DenPhotos

Как сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Apple уже некоторое время тестирует iPhone с сервисом Starlink от компании SpaceX Илона Маска. С обновлением iOS 18.3 эта технология появилась на iPhone, но не была упомянута в официальном журнале изменений.

Сотрудничество стало неожиданностью: американский оператор связи T-Mobile, через которого предоставляется эта услуга, до сих пор предлагал Starlink только в качестве опции для смартфонов Samsung. Опцию можно заказать для таких моделей, как Galaxy Z Fold и Galaxy S24.

Служба экстренного вызова Apple (Emergency SOS) использует спутниковую сеть Globalstar, которая позволяет пользователям отправлять текстовые сообщения и совершать экстренные вызовы за пределами сотовой сети. Совсем недавно, в ноябре 2024 года, Apple инвестировала 1,5 миллиарда долларов в Globalstar и углубила сотрудничество.

По данным Bloomberg, предложение Starlink доступно только избранным пользователям в США. В настоящее время это бета-версия программы, которая позволяет отправлять текстовые сообщения через спутник «практически из любой точки мира». На этапе тестирования T-Mobile также обновил свой сайт поддержки, чтобы подтвердить, что спутниковая служба Starlink поддерживает iPhone. Apple официально не подтвердила интеграцию этой функции.

По словам Маска и T-Mobile, текущая интеграция сети Starlink — это только начало. Нынешняя функциональность текстовых сообщений будет расширена до передачи данных и голосовых вызовов.

В отличие от предложения Globalstar, смартфоны с подключением Starlink больше не нужно направлять в небо для приема сигнала. По словам Маска, нынешняя группировка спутников Starlink-смартфон должна обеспечить передачу изображений среднего разрешения, музыки и аудиоподкастов. По словам Маска, следующее поколение также сможет принимать видео среднего разрешения.

По данным SpaceX, предложение Starlink по прямой связи с сотовыми сетями включает сотни спутников, которые создадут глобальную сеть. T-Mobile будет не единственным провайдером, который сможет использовать эту сеть. На сайте Starlink уже названы первые партнеры по прямой связи из разных стран. Единственным упомянутым в настоящее время европейским сетевым оператором является Salt из Швейцарии.

Официальных заявлений от крупнейших европейских сетевых операторов, таких как Deutsche Telekom и Telefonica/O2, пока не поступало, но представитель компании Telekom Филипп Корнштедт сообщил, что партнерство не исключается. Vodafone исключает использование решения Starlink для прямого подключения к сотовой сети. Вместо этого они полагаются исключительно на спутниковую сеть Kuiper компании Amazon.





