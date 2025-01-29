Сообщается, что осенью сотрудники Microsoft столкнулись с крупными утечками данных через интерфейс OpenAI.

Согласно отчету Bloomberg, американский разработчик ChatGPT OpenAI и его партнер Microsoft расследуют предполагаемую кражу данных китайскими конкурентами. Эксперты по безопасности Microsoft заметили утечку больших объемов данных через интерфейс программного обеспечения OpenAI осенью прошлого года, сообщило во вторник, 28 января, информационное агентство Bloomberg. Предполагается, что ответственные за кражу данных лица связаны с китайским стартапом DeepSeek.

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Дэвид Сакс, координирующий политику президента США Дональда Трампа в области искусственного интеллекта, в телевизионном интервью заявил, что кража интеллектуальной собственности возможна:

«Существуют веские доказательства того, что DeepSeek извлек информацию из моделей искусственного интеллекта OpenAI».

В ответ на запрос OpenAI сделали аналогичное заявление, подчеркнув, что китайские и другие компании постоянно пытаются скопировать программы ИИ ведущих разработчиков из США. OpenAI не упомянула стартап DeepSeek.

В ходе разработок существующие модели ИИ используются для обучения новых или усовершенствованных моделей. Таким образом, поставщики уже усовершенствовали свои собственные модели. Новым является то, что DeepSeek, как сообщается, использовал информацию из сторонних моделей для обучения собственного ИИ.

«Мы принимаем контрмеры для защиты нашей интеллектуальной собственности», — заявил разработчик ChatGPT.

По словам компании, «в дальнейшем крайне важно тесно сотрудничать с правительством США, чтобы наилучшим образом защитить наиболее эффективные модели от попыток противников и конкурентов перенять американские технологии».

В Microsoft отказались комментировать возможный промышленный шпионаж. DeepSeek не был доступен для комментариев.