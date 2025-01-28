Поскольку TikTok недоступен в магазинах приложений, в продажу поступают телефоны с предустановленным приложением.

Ситуация вокруг TikTok в США становится все более странной. Социальная сеть была фактически запрещена в США. Китайская компания-оператор Bytedance отключила TikTok для пользователей из этой страны, а президент США Дональд Трамп пообещал найти решение.

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Bytedance поблагодарила Трампа, и TikTok вернулся в онлайн. Теперь в США ищут нового владельца для американского бизнеса приложения социальной сети. Несмотря на то, что TikTok снова работает, приложение невозможно найти в магазинах приложений Google и Apple.

Обе компании опасаются штрафов, если не будет найдено решение относительно будущего TikTok. Поэтому они решили пока не делать приложение доступным в своих магазинах. Это означает, что в настоящее время TikTok нельзя установить в США обычным способом через официальные магазины приложений для Android и iOS.

Это обстоятельство привело к тому, что в США теперь продаются смартфоны с уже установленным TikTok. Интернет-магазины устанавливают цены на эти товары в несколько тысяч долларов.

Смартфоны с установленным TikTok

На площадке eBay такие устройства стоят до 50 000 долларов. Например, поставщик из Австралии согласен отправить в США iPhone 16 Pro Max с предустановленным TikTok за 22 000 долларов. Другой продавец хочет 50 000 долларов за старый Samsung Galaxy Note 9.

Однако вряд ли кто-то согласится платить столь непомерную цену. На eBay нет предложений о покупке телефонов с установленным TikTok по такой завышенной цене. Только за iPhone 14 сейчас кто-то готов потратить 910 долларов, чтобы получить TikTok и подержанный телефон Apple.

Смартфоны с установленным TikTok продаются по непомерным ценам

По словам президента США Дональда Трампа, в настоящее время Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok. Трамп хочет принять решение о будущем приложения в течение следующих 30 дней. Серверы, на которых работает TikTok в США, принадлежат Oracle.

В настоящее время ходят слухи о том, что американская софтверная компания Oracle и группа американских инвесторов берут под контроль глобальную работу видеоприложения. Об этом сообщила общественная телерадиокомпания National Public Radio (NPR) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Сообщается, что речь идет о сделке на миллиард долларов.

В соответствии с соглашением, заключенным Белым домом, ByteDance сохранит за собой миноритарный пакет акций компании. Однако алгоритм приложения, сбор данных и обновления программного обеспечения будут контролироваться Oracle.

Сообщается, что Microsoft также выразила заинтересованность в поглощении, но никакой дополнительной информации пока нет. Белый дом, Oracle и Microsoft пока не прокомментировали ситуацию.

Компания Perplexity AI, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, также выдвинула предложение о спасении приложения. Вместо поглощения компания предлагает слияние с TikTok. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.