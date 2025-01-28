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Билл Гейтс раскритиковал участие Илона Маска в международной политике
В интервью основатель Microsoft рассказал о политических амбициях Маска. Ранее Билл Гейтс вызвал гнев главы Tesla своей инвестиционной стратегией.

Зарекомендовав себя как грамотный советник президента США Трампа, Илон Маск хочет заняться международной политикой. В Германии он открыто поддерживает правопопулистскую партию АдГ. В Великобритании он выступил против популистской партии Reform UK (Реформировать Соединённое Королевство), поскольку считает, что лидер партии в не полной мере отстаивает правые взгляды.

В интервью The Times другого миллиардера из сферы технологий — Билла Гейтса — спросили, что он думает о политических устремлениях Маска. Гейтс явно не в восторге от амбициях коллеги.

«Трудно понять, что тот, кто владеет автозаводами в Китае и США, чей бизнес крайне зависит от международных отношений с другими странами, а также занят экономией 2 триллионов долларов от правительства США и управляет 5 компаниями, одержим делами в Британии», — говорит Гейтс.

Ранее Маск утверждал, что Яксли-Леннон находится в тюрьме в Великобритании за то, что рассказал правду о неком скандале во властных структурах в середине 2010-х годов. Ранее Найджел Фарадж, председатель Reform UK, дистанцировался от заключенного в тюрьму сторонника.

Маск не только неоднократно высказывался в поддержку АдГ, но и недавно неожиданно выступил на партийном мероприятии. Он сказал, что АдГ — лучшая надежда для Германии и что дети не должны расплачиваться за преступления, совершенные их родителями и дедушками.

«Нужно гордиться немецкими ценностями и не позволять им размываться мультикультурализмом», — сказал Маск.

«Иногда мы все можем переусердствовать. Если кто-то очень умен, как Маск, он может придумать, как лучше всего помочь. Но это всего лишь популистское подстрекательство», — говорит Гейтс.

По его словам, «это настоящее безумие, что Маск может дестабилизировать политическую ситуацию в странах». Гейтс настаивает, что страны должны принять законы, гарантирующие, что сверхбогатые иностранцы не смогут влиять на выборы.

Это не первый раз, когда Гейтс жёстко высказывается в адрес Маска. Гейтс впал в немилость Маска в середине 2022 года, потому что сделал ставку на потерю цены акций Tesla (короткие продажи). Сообщается, что ставка на падение акций составила полмиллиарда долларов.

Гейтс и Маск ранее обсуждали различные благотворительные проекты. Гейтс предложил Маску сделать пожертвования на нужды беженцев, образование, поиск лекарства от СПИДа и защиту климата. Однако, когда Маск узнал о стратегии Гейтса, то написал ему, что не сможет воспринимать Билла всерьез, если тот сделает ставку на падение курса акций Tesla. По словам Маска, его компания является одним из ключевых игроков в защите климата.

«Когда он услышал, что я зашортил акции, то поступил со мной очень грубо. В этом нет ничего удивительного, ведь Маск так ведет себя со многими людьми», — сказал Гейтс.

Основатель Microsoft полагает, что предложение электромобилей вскоре превысит спрос: это приведет к падению цен. Во время ссоры Маск также высмеял вес Билла Гейтса. Ранее Гейтс назвал комментарии Маска по поводу пандемии «возмутительными» и сказал основателю Tesla, что тот «мало что об этом знает».

Маск, с другой стороны, три года назад сообщил своим подписчикам в Твиттере, что его разговоры с Биллом Гейтсом были «разочаровывающими». Ранее стало известно, что Гейтс купил Porsche Taycan вместо Tesla.

#политика #финансы #илон маск #германия #акции #инвестиции #бизнес #билл гейтс #фондовый рынок #знаменитости
Источник: thetimes.com
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