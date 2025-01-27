Биотехнологическая компания Innophore недавно оказалась в центре внимания технологического мира на выставке CES в Лас-Вегасе. С помощью NVIDIA стартап смог расшифровать первый модельный набор данных всех белков.

В организме и природе белки играют особую роль. Они важны в биохимических процессах — например, белки защищают людей от болезней в форме антител.

Фото: Innophore GmbH

Австрийская исследовательская компания Innophore занимается изучением основ жизни и моделирует поведение белков на компьютере. Моделирование можно использовать, например, для разработки новых лекарств и создания экологически чистых средств.

Кимберли Пауэлл, вице-президент по здравоохранению в NVIDIA (слева), генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан и Кристиан Грубер (справа), исследователь, генеральный директор и соучредитель Innophore. Фото: Innophore GmbH

Достижения компании из Граца были недавно продемонстрированы на технологической выставке CES в Лас-Вегасе. Там компания Innophore была упомянута во вступительной речи генерального директора NVIDIA Йенсена Хуанга, поскольку группа рассматривает компанию как важного партнера в использовании ИИ для поиска новых «активных веществ против болезней». NVIDIA предоставила вычислительную мощность компании Innophore, которая использовала ее для расшифровки человеческого протеома — совокупности всех белков в организме.

Химик и руководитель Innophore Кристиан Грубер сказал, что «NVIDIA хотела бы создать новую, всеобъемлющую биологическую модель: она будет распространена на патогены, бактерии, грибки и животные системы». Исследователи будут работать с новой моделью белка и получать за это финансирование от NVIDIA.

Протеом — это совокупность всех белков человека. С помощью NVIDIA компания Innophore смогла расшифровать первый модельный набор данных всех белков среднестатистического человека европейского происхождения.

В рамках партнерства NVIDIA предоставила Innophore несколько сотен миллионов часов вычислительного времени.

Компания Innophore с самого начала занималась созданием компьютерных моделей белков. Цель — смоделировать биохимическую или биологическую систему на компьютере, чтобы делать прогнозы относительно эффекта чего-либо, например, как ведет себя другой вариант вируса. Или какие побочные эффекты может иметь определенный препарат для людей. Технически сегодня технология основана на искусственном интеллекте, поскольку он обеспечивает невероятную скорость.

В каком-то смысле их программное обеспечение можно сравнить с ChatGPT.

«Это модель, обученная с использованием определенного набора данных и способная отвечать на вопросы», — объясняет Грубер.

ChatGPT основан на большом количестве данных, тогда как Innophore основан на знаниях о белках. Программное обеспечение искусственного интеллекта Cavitomix от Innophore может использоваться для исследования свойств белков в широком спектре приложений.

Фото: Innophore Gmbh Во время пандемии программное обеспечение Innophore помогло лучше понять вирус, его мутации и поведение в организме человека. Вирусы больше не являются главным объектом внимания. Теперь речь идет об анализе самых разных белков для самых разных применений.

Компания NVIDIA была основана в Калифорнии в 1993 году. Считается ведущим производителем графических процессоров (GPU). В начале ажиотажа вокруг криптовалют компания NVIDIA пережила бум, поскольку майнинг осуществляется с помощью графических процессоров.

Графические процессоры очень хорошо подходят для обучения искусственного интеллекта, поэтому их можно встретить во многих центрах обработки данных. NVIDIA с рыночной стоимостью 3,5 триллиона долларов считается самой дорогой компанией в мире.

Компания Innophore была основана в 2017 году как подразделение Грацского университета. Помимо штаб-квартиры в Штирии, компания также имеет филиал в Сан-Франциско. Её последний продукт — программное обеспечение для анализа белков Cavitomix, позволяющее выявлять побочные эффекты лекарственных препаратов. Благодаря сотрудничеству с Innophore компания NVIDIA продолжает развивать свою платформу BioNeMo, которая, среди прочего, разрабатывает лекарства.