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kosmos_news
Астрономы приняли за астероид запущенный на орбиту в 2018 году электрокар Tesla Roadster
Предполагаемый астероид оказался автомобилем Tesla Roadster Илона Маска, запущенным в космос в 2018 году.

В начале января астрономы из Центра малых планет Гарварда обнаружили в своей базе данных необычную запись об астероиде. Загадочное небесное тело получило название «2018 CN41» и было обнаружено астрономом-любителем, сообщает Astronomy.


«Астероид» был замечен на расстоянии 240 000 км от Земли, что ближе, чем Луна. Запись была призвана предупредить об объекте, поскольку однажды он мог столкнуться с Землей.

Однако вскоре исследователи обнаружили, что это был Tesla Roadster, запущенный в космос в 2018 году, сообщили в организации. При этом данный объект уже был зарегистрирован некоторое время назад под названием «2018-017A» в базе данных, которая предназначена для сбора данных о малых планетах и кометах.

Подобные путаницы случаются часто. Некоторые астрономы критикуют тот факт, что защитить Землю от настоящих астероидов может стать сложнее, если будет запущено слишком много объектов на орбиту. 

«В худшем случае вы потратите миллиард на запуск космического корабля для изучения астероида и поймете, что это не астероид, только когда зонд прибудет к данному объекту», — рассказал исследователь Джонатан Макдауэлл в интервью журналу Astronomy.

В рамках рекламной кампании компания SpaceX запустила в космос красный Tesla Roadster с помощью ракеты Falcon Heavy. В качестве пассажира на водительском сиденье сидела кукла по имени «Стармен», а во время запуска звучала песня Дэвида Боуи. Кампания также была призвана продемонстрировать возможности ракеты Falcon Heavy, которая в то время совершала свой первый полет.

#космос #tesla #астероид #roadster
Источник: astronomy.com
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