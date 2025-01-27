Изобретатель Марко Ло Прести создал вещество, напоминающее материал, которым Человек-паук может выстреливать из своих запястий.

Многим из самых полезных изобретений современности мир обязан случаю. Изначально при разработке многие изобретения предназначались для определенных целей, но затем оказывались гораздо более полезными в другом контексте.

Новое изобретение воплощает в реальность возможности Человека-паука из фантастического фильма

Еще предстоит выяснить, окажется ли недавнее случайное открытие исследователя-биотехнолога Марко Ло Прести из Университета Тафтса в американском штате Массачусетс именно таким изобретением. Ло Прести был поражен, когда, анализируя, как шёлк (а точнее шёлковая нить, представляющая собой затвердевшее выделение особых желез) и дофамин позволяют мидиям прикрепляться к каменистым поверхностям, он обнаружил интересное явление.

«Когда я использовал ацетон для очистки стеклянной посуды от этого шёлка и дофаминового вещества, я заметил, что оно превращается в твердую форму, в сетчатый материал, во что-то похожее на волокно», — цитирует Ло Прести издание Wired.

Волокно заставило Ло Прести и его коллег вспомнить супергероя Marvel Человека-паука, который, как известно, оснащен устройствами на запястьях, позволяющими ему распылять раствор (паутину), который мгновенно прилипает к любой поверхности, и с помощью которого он затем может перелетать с небоскреба на небоскреб.

Команде из Университета Тафтса удалось получить в лабораторных условиях нечто очень похожее в очень малых масштабах, о чем можно прочитать в статье, опубликованной в журнале Advanced Functional Materials. Сообщается, что материал попадает на ряд объектов с высоты нескольких сантиметров, за считанные секунды образуется прочная связь, и объект можно поднять.

Ло Прести также утверждает, что волокна обладают впечатляющей прочностью на разрыв.

«Теперь мы можем захватывать объекты на расстоянии до 30–35 сантиметров и поднимать предметы весом около 15–20 граммов», — рассказал он изданию Wired.

По словам исследователя, хотя связь с Человеком-пауком очевидна, на самом деле ни один паук не способен «выстрелить струей раствора, которая превращается в волокно и позволяет притягивать объект».

Вряд ли это вещество в конечном итоге приведет к созданию материала, с помощью которого можно было бы перемещаться с небоскреба на небоскреб. Однако с помощью этого материала, вероятно, можно будет фиксировать и поднимать очень большие и тяжелые предметы.