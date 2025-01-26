Сенат США утвердил бывшего ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны страны, сообщает The New York Times. Его кандидатуру выдвинул президент Дональд Трамп.

Сенат США 24 января одобрил кандидатуру ведущего Fox News Пита Хегсета на пост нового министра обороны. Хегсет получил одобрение Сената, несмотря на многочисленные обвинения и скандалы, включая обвинения в злоупотреблении алкоголем на работе.

Пит Хегсет (справа), тогдашний ведущий Fox News, с бригадным генералом Дэвидом Уолшем во время церемонии, посвященной основанию Корпуса морской пехоты США, ноябрь 2023 года

Пятьдесят сенаторов проголосовали за утверждение кандидатуры Хегсета, столько же было и против, но вице-президент Дж. Д. Вэнс, который является председателем Сената, отдал решающий голос в его пользу. Против его кандидатуры проголосовали три республиканца: Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и бывший председатель Сената Митч Макконнелл.

Хегсет — бывший соведущий утреннего шоу выходного дня на канале Fox News и майор Национальной гвардии. Хегсет также возглавлял две организации по защите прав ветеранов, но был отстранен от должности из-за финансовых проблем этих структур.

Хегсет был одним из самых противоречивых кандидатов в кабинет Трампа. Его назначение стало неожиданностью из-за серии обвинений в домашнем насилии, нахождении в состоянии алкогольного опьянения на работе, финансовых проблем в организациях по защите прав ветеранов, которые он возглавлял.

В ходе процесса одобрения его кандидатуры также выяснилось, что он заплатил 50 000 долларов женщине, которая обвинила его в сексуальном насилии в 2017 году. Хегсет отверг все обвинения как ложные и являющиеся частью «клеветнической кампании» против него, а полиция, расследующая дело, решила в то время не предъявлять ему обвинений. Его выступления против службы женщин на ответственных должностях в армии и поддержка помилования бойца спецназа, обвиненного и осужденного за военные преступления, также вызвали критику.

Представляя свою стратегию на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам, Хегсет заявил, что сосредоточится на «возвращении смертоносности» армии, восстановлении «воинского духа», укреплении военной промышленности и противостоянии Китаю. Это означает смещение внимания и ресурсов с Европы и Ближнего Востока на Азию.

«Мы положим конец конфликтам, чтобы расставить приоритеты в наших ресурсах и перенаправим их на самые серьезные угрозы», — сказал он.

Демократы с самого начала критиковали нового главу Пентагона как наименее квалифицированного кандидата на эту должность за всю историю страны.