Центры обработки данных ИИ требуют гигантских объемов энергии. До сих пор они получали эту энергию из существующих электросетей, которые, однако, уже работают на пределе своих возможностей, особенно в США.
«Мы позаботимся о том, чтобы у центров обработки данных были собственные мощности по производству электроэнергии, напрямую подключенные к предприятию», — пообещал Трамп в Давосе.
Во многих странах постоянно растущий спрос на электроэнергию уже приводит к перебоям в поставках. У Трампа уже есть готовое решение. Он хочет устранить посредников и обеспечить центры обработки данных собственными источниками энергии. Для этой цели должно быть достаточно его заявления о чрезвычайном положении в сфере энергоснабжения, которое он сделал сразу после вступления в должность.
«Мы построим электростанции, точнее, компании их построят. Я дам им разрешение сделать это. Объявив чрезвычайное положение, я смогу выдавать разрешения самостоятельно, без необходимости ждать годами одобрения различных регуляторов», — заявил президент.
Даже во время его первого срока на посту президента объявление чрезвычайного положения было популярным средством прямого осуществления указов в обход комитетов. Конечно, Трамп сам должен решить, что именно является чрезвычайной ситуацией, которую необходимо устранить.
Поэтому неудивительно, что риторика Трампа в Давосе была сосредоточена на энтузиазме в отношении искусственного интеллекта. Трамп заявил, что технологическая инфраструктура нуждается в новых энергетических проектах. И он будет добиваться этого всеми средствами.
Он также сказал, что компании, которые хотят попасть в этот бум ИИ-энергетики, «могут получить всё, что угодно, и даже уголь в качестве резервного вида ископаемого топлива». Поступая так, Трамп служит интересам отрасли, которая могла бы стать ему верной опорой на посту президента.