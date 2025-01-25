На Всемирном экономическом форуме в Давосе новый президент США Дональд Трамп объявил, что подключит электростанции напрямую к центрам обработки данных ИИ, поскольку эта технология очень важна и требует большого количества электроэнергии.

Центры обработки данных ИИ требуют гигантских объемов энергии. До сих пор они получали эту энергию из существующих электросетей, которые, однако, уже работают на пределе своих возможностей, особенно в США.

«Мы позаботимся о том, чтобы у центров обработки данных были собственные мощности по производству электроэнергии, напрямую подключенные к предприятию», — пообещал Трамп в Давосе.





Во многих странах постоянно растущий спрос на электроэнергию уже приводит к перебоям в поставках. У Трампа уже есть готовое решение. Он хочет устранить посредников и обеспечить центры обработки данных собственными источниками энергии. Для этой цели должно быть достаточно его заявления о чрезвычайном положении в сфере энергоснабжения, которое он сделал сразу после вступления в должность.





«Мы построим электростанции, точнее, компании их построят. Я дам им разрешение сделать это. Объявив чрезвычайное положение, я смогу выдавать разрешения самостоятельно, без необходимости ждать годами одобрения различных регуляторов», — заявил президент.

Даже во время его первого срока на посту президента объявление чрезвычайного положения было популярным средством прямого осуществления указов в обход комитетов. Конечно, Трамп сам должен решить, что именно является чрезвычайной ситуацией, которую необходимо устранить.

Поэтому неудивительно, что риторика Трампа в Давосе была сосредоточена на энтузиазме в отношении искусственного интеллекта. Трамп заявил, что технологическая инфраструктура нуждается в новых энергетических проектах. И он будет добиваться этого всеми средствами.

Он также сказал, что компании, которые хотят попасть в этот бум ИИ-энергетики, «могут получить всё, что угодно, и даже уголь в качестве резервного вида ископаемого топлива». Поступая так, Трамп служит интересам отрасли, которая могла бы стать ему верной опорой на посту президента.