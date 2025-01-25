Новая консоль поступит в продажу 26 января. С её помощью можно играть в старые игры PS1.

Несколько недель назад игровая индустрия отметила особенный юбилей: в начале декабря исполнилось 30 лет со дня выхода PlayStation 1.

Так выглядела PlayStation 1, недавно отпраздновавшая свое 30-летие

Японская игровая консоль была очень популярна: только в первый день выпуска на рынок было продано около 100 000 устройств. По данным Eurogamer, она по-прежнему занимает шестое место среди самых продаваемых консолей всех времен: всего было продано более 102 миллионов единиц.

Японец Таки Удон, который, помимо прочего, известен в игровой индустрии благодаря своему каналу на YouTube, создал клон Playstation 1 на базе FPGA под названием Superstation One. Аббревиатура FPGA расшифровывается как «Field-Programmable Gate Array» (программируемая пользователем вентильная матрица). Речь идёт о технологии, которая должна позволить играть в старые игры. Проще говоря, консоль должна обеспечивать те же ощущения от игры, что и на PlayStation 1.



Начиная с воскресенья, 26 января, Superstation One будет доступна для предварительного заказа «для друзей и соучредителей» за 150 долларов. Для всех остальных устройство, вероятно, обойдется в 225 долларов. Удон позиционирует свое творение как «первую в мире доступную игровую консоль на базе FPGA». По данным Polygon, устройство, заключенное в пластиковый корпус, «определенно напоминает оригинальную PlayStation 1».

Устройство поставляет в комплекте с оригинальным контроллером Playstation. У консоли имеются порты для карт памяти на передней панели устройства, а также множество других портов. Superstation One имеет встроенный аналоговый выход, а также поддержку USB, NFC, WLAN, Bluetooth и SNAC.

Есть два варианта начать играть: если кому-то нравятся физические диски, можно использовать док-станцию Superdock, которая имеет CD и DVD-привод, четыре порта USB-A и слот для SSD 2280 m.2. Её также можно предварительно заказать за 5 долларов, но ожидается, что док-станция поступит в продажу не раньше конца этого года.

Также Superstation One оснащен считывателем NFC. Технология беспроводной передачи данных предназначена для обеспечения возможности загрузки игр через приложение Zaparoo. Не допускается загружать или иным образом использовать цифровые копии игр, защищенных авторским правом.