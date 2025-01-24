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Новая технология Массачусетского института позволяет получать аммиак из скважин под землёй
Вместо того чтобы тратить много энергии, аммиак можно производить под землей без вредных выбросов.

Аммиак является одним из наиболее широко производимых химических соединений в мире. По оценкам, в 2023 году с использованием энергоемких процессов было произведено 150 миллионов тонн. Возможная производственная мощность гораздо выше и оценивается в 240 млн тонн.
Аммиак образуется в слоях горных пород, богатых железом
Для этой цели используются большие объемы ископаемого топлива. По данным Международного энергетического агентства, ежегодно в мире вырабатывается 450 миллионов тонн CO2.

В распространенном в настоящее время процессе Габера-Боша 20 процентов выбросов генерируется за счет ископаемого топлива. Оставшиеся 80 процентов генерируются при производстве водорода.

Химический синтез аммиака был разработан в 1910 году немецкой компанией BASF. Этот процесс Габера-Боша используется и по сей день и практически не изменился. Аммиак производится из водорода и азота с использованием большого количества энергии при температуре до 500 °C и высоком давлении.

Поскольку для этого часто используется ископаемое топливо, в основном природный газ, на его долю приходится 1,2 процента мировых выбросов CO2. Он также потребляет 2 процента мировых энергетических ресурсов. Несмотря на попытки электрифицировать процесс, 90 процентов аммиака в настоящее время производится старым методом.

Вот почему исследователи ищут решения, позволяющие получать аммиак другими способами. Новый подход — превратить саму Землю в своего рода химическую фабрику.

Предыдущие эксперименты показали, что природный водород можно производить под землей. Для этого в землю, где находятся залежи богатых железом пород (например, оливина), закачивают воду. Вода обогащена катализаторами из частиц меди и никеля, которые вступают в реакцию с железом в почве. При этом выделяется природный водород.

Исследователи хотят переработать его в аммиак на месте, то есть прямо под землей. Преимущество этого способа в том, что не нужно трудоемко извлекать водород из недр Земли. Вместо этого весь процесс Габера-Боша будет перемещен под землю.

Поэтому в воду, закачиваемую в почву, добавляется источник азота, такой как нитрат или газообразный азот. Теоретически для этой цели можно также очищать сельскохозяйственные сточные воды, уже содержащие азот. Как только водород образуется под землей, он соединяется с атомами азота.
Раствор нитрата закачивается в почву. Там производится аммиак, который затем перекачивается. Изображение: Gao, Abate
Автор исследования Айвнетим Абате из Массачусетского технологического института (MIT) называет полученный продукт геологическим аммиаком. 

«Мы используем температуру, давление, химический состав и геологические породы в недрах для непосредственного производства аммиака», — поясняет учёный.

Затем вторая скважина выводит воду на поверхность, как из колодца, где она хранится в резервуарах. Эта технология имеет преимущества с точки зрения транспортировки. Транспортировка водорода обходится дорого; на аммиак требуется всего лишь около одной шестой от стоимости. Его также можно транспортировать по существующим трубопроводам. Для водорода сначала необходимо создать соответствующую инфраструктуру в достаточных масштабах.
Японская электростанция JERA успешно испытала сжигание аммиака на угольной электростанции для сокращения выбросов CO2. Фото: REUTERS
В настоящее время аммиак чаще всего используется в сельском хозяйстве для производства удобрений. Однако он также приобретает все большее значение в других областях, например, в качестве топлива для кораблей, источника энергии для топливных элементов или для выработки электроэнергии на электростанциях.

Пока что новая технология была опробована только в лабораторных условиях. Следующим шагом станет демонстрация метода в реальных условиях. 

«Мы ожидаем, что этот эксперимент можно будет провести в течение ближайших 1–2 лет», — говорит Абате.

Результаты исследования опубликованы в журнале Joule.

#технологии #энергетика #топливо #водород #аммиак
Источник: cell.com
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