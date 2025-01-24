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kosmos_news
Neuralink в этом году планирует установить мозговые имплантаты ещё как минимум двум пациентам
Разработанный Neuralink мозговой имплантат в будущем станет доступен большему числу добровольцев. Однако прежде чем имплантат будет одобрен для продажи, предстоит преодолеть еще ряд трудностей.

В ноябре прошлого года молодой человек по имени Ноланд Арбо объявил, что в течение трех дней будет вести прямую трансляцию из своего дома. Арбо парализован и перемещает курсор компьютерной мыши по монитору компьютера с помощью мозгового имплантата. С его помощью он кликает по меню и даже может играть в шахматы. Имплантат под названием N1 был установлен в прошлом году нейрохирургами, работающими с компанией Илона Маска Neuralink, занимающейся разработкой интерфейсов для мозга.
Мозговой имплант Neuralink призван помочь своим владельцам управлять компьютерами и вспомогательными роботизированными руками
Способность использовать сигналы нейронов для перемещения курсора компьютерной мышки была впервые продемонстрирована в лабораторных условиях более 20 лет назад. Долгосрочная цель Neuralink : дать возможность испытуемым пользоваться интернетом и играть в игры с помощью системы plug-and-play. Это дает пользователям то, что компания называет «цифровой свободой».

Но это пока не коммерческий продукт. Текущие исследования направлены на изучение того, как работает технология и как её можно улучшить. Например, в какой-то момент прошлого года более половины «нитей» мозгового имплантата пациента, оснащенных электродами, переместились со своего первоначального положения. В результате контроль над устройством ухудшился. Neuralink поспешила исправить ситуацию, чтобы пациент мог использовать оставшиеся электроды для перемещения курсора мыши.

Анализ публичных заявлений компании позволяет сделать выводы развитии технологии в 2025 году. При исследовании нового устройства первые пациенты обычно проходят лечение с интервалом в несколько месяцев, чтобы дать время на выявление проблем. Компания Neuralink публично объявила, что двум людям вживили имплант.

В январее Маск объявил в интервью, что третий человек уже получил имплант. «Сейчас у нас три пациента, три человека с имплантированными Neuralinks, и все они работают», — сказал Маск. Он добавил: «К 2025 году мы надеемся лечить, я не знаю, 20 или 30 пациентов».

Если не произойдет серьезных неудач, количество имплантатов продолжит расти, хотя, возможно, не так быстро, как ожидает Маск. В ноябре Neuralink обновила список исследований в США, включив в него пять добровольцев (ранее было три), а также открыла исследование в Канаде для шести добровольцев.

Благодаря этим двум исследованиям Neuralink сможет установить по меньшей мере еще два имплантата к концу 2025 года и восемь — к концу 2026 года. Однако, открыв новые международные исследования, Neuralink может ускорить темпы испытаний.

Улучшение программного обеспечения является ключевым направлением деятельности Neuralink. Компания все еще экспериментирует в этой области и вносит существенные изменения. Одна из целей — сократить время повторной калибровки до нескольких минут. 

Прежде чем Neuralink сможет получить одобрение на продажу своего интерфейса для мозга, компания должна определить окончательную конструкцию устройства, которую можно будет протестировать в ходе регистрационного испытания с участием, возможно, 20–40 пациентов, чтобы продемонстрировать, что оно действительно работает так, как задумано. Само исследование такого рода может занять год или два, и его дата пока не объявлена.

На самом деле Neuralink все еще находится в процессе значительной оптимизации своего имплантата, например, пытаясь увеличить количество электродов или продлить срок службы батареи. В этом месяце Маск заявил, что в следующих испытаниях на людях будет использоваться «улучшенное устройство Neuralink».

Компания также разрабатывает хирургического робота R1, который будет использоваться для имплантации устройства. Согласно Neuralink, усовершенствование робота R1 и полная автоматизация процесса имплантации являются ключевой целью компании. Отчасти это связано с тем, что Маск предсказывает будущее, в котором у миллионов людей будут имплантаты, поскольку в мире не хватит нейрохирургов, чтобы вручную имплантировать их всем.

В конце прошлого года Neuralink запустила сопутствующее исследование, в котором некоторые испытуемые, которым уже вживили имплант, попробуют использовать свою мозговую активность для управления не только компьютерной мышью, но и другими внешними устройствами, включая «вспомогательную роботизированную руку».

Пока неизвестно, как будет выглядеть роботизированная рука Neuralink: будет ли это исследовательское устройство на столе или что-то, что можно будет прикрепить к инвалидной коляске и использовать дома для выполнения повседневных задач.

Управление роботами с помощью мозга, безусловно, возможно, даже если до сих пор такие попытки были осуществлены только в контролируемых исследовательских условиях.

#технологии #neuralink #мозговые имплантаты
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